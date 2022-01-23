https://ru.sputnik.md/20220123/degradatsiya-del-v-moldove-chp-i-khoroshie-lyudi-ot-pas-48218267.html

Дайджест недели: чрезвычайное положение в Молдове и "хорошие люди" во власти

Дайджест недели: чрезвычайное положение в Молдове и "хорошие люди" во власти

Эксперты проанализировали положение дел в стране и уровень компетентности тех, кто должен ей управлять, и пришли к неутешительным выводам. 23.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-23T09:36+0200

2022-01-23T09:36+0200

2022-01-23T09:36+0200

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Крылов: "честные люди" от PAS - кто они Крылов: "честные люди" от PAS - кто они

Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса Унгуряну: почему PAS вновь довела ситуацию с поставками газа до кризиса

Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву Михэеш: премьер Гаврилица должна срочно отправиться в Москву

Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны Мунтян: PAS - в растерянности, они не знают, как спасти экономику страны

Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах Муравский: выдвигали ли Молдове политические требования на газовых переговорах

Ионицэ: в Молдове - кризис кадров, люди бегут из страны Ионицэ: в Молдове - кризис кадров, люди бегут из страны

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Многие жители Молдовы с опаской включают телевизор или открывают новостные сайты именно потому, что боятся услышать и увидеть новые неприятные новости о подорожании энергоресурсов, продуктов питания и товаров первой необходимости. И действительно, за последние 3-4 месяца продукты подорожали в среднем на 16-17 процентов, услуги централизованного отопления - почти на 40 процентов, о постоянно ползущем росте цен на бензин и дизельное топливо и вовсе говорить не приходится, каждый день - "сюрпризы". И "под занавес" - новое требование предприятия "Молдовагаз" увеличить тариф для конечных потребителей с 11,08 до 15,59 лея за 1 кубометр.Эксперты в радиоэфире проанализировали состояние дел в стране по разным отраслям, а также оценили, справляется ли нынешняя власть с возложенными на нее обязанностями.Незаменимых людей нетОдин из советских политических лидеров в 1935 году сказал о том, что "кадры решают все". C тех пор прошло очень много лет, а высказывание это как никогда актуально в Молдове.Приходя к практически абсолютной власти в стране, представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не раз заявляли о том, что места в министерствах и ведомствах в Молдове должны занять так называемые "хорошие люди" (oameni buni), а представители чиновничьего класса, которые, по мнению представителей политформирования, являлись коррумпированными, должны быть отправлены в отставку.Чистку провели, но оказалось, что многочисленные выходцы из прозападных общественных организаций и разнообразные родственники руководителей PAS попросту растерялись, когда им вверили заниматься развитием различных государственных учреждений.Почему в креслах госслужащих оказались родственники руководства PAS или выходцы из неправительственных организаций, финансируемых Западом? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва молдавского парламента Валентин Крылов."По сути дела, партия "Действие и солидарность" с самого начала заявляла, что ее главная задача – заменить людей не совсем подходящих и не совсем честных, коррумпированных, на порядочных и законопослушных госслужащих", – напомнил собеседник.По словам политолога, уже сегодня, спустя почти полгода с момента нахождения PAS у власти, никаких положительных результатов в кадровой политике так и не удалось достичь. Более того, уверен Крылов, специалистов, которые на практике показали бы, что можно решать проблемы страны и граждан, никто так и не увидел.Крылов назвал "кумэтризм" аксиомой молдавской политической жизни, подчеркнув, что пока он не будет изжит окончательно, ни в развитии страны, ни для граждан не стоит ожидать хоть каких-либо видимых положительных изменений.Эксперт обратил внимание на то, что в Молдове действует Академия публичного управления при президенте страны, где можно было бы более интенсивно готовить и взращивать профессиональные кадры, которые были бы компетентными в решении проблем и вопросов развития страны в различных отраслях."Такие кадры, подготовленные в Академии, должны набраться политического опыта. Но традиция назначения своих родственников на ключевые посты не позволяет поистине подготовленным людям получить такой опыт, расти с профессиональной точки зрения", – добавил Крылов.В завершение эксперт заявил о том, что сегодня Молдове необходима серьезная ревизия кадров. Крылов уверен, что назначение руководителей различных управлений и ведомств постоянно проходит с существенным переформатированием самой структуры госуправления, а это приводит к тому, что рядовой чиновник не сможет продемонстрировать все свои способности, привести страну к ощутимым переменам к лучшему.Почему довели до ЧП?Парламент Молдовы голосами 58 депутатов от партии "Действие солидарность" ввел в Молдове режим чрезвычайного положения в энергетике. Почему власти страны уже не в первый раз доводят ситуацию с оплатой поставок газа в Молдову до критической точки? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну."Во-первых, это произошло потому, что многие из проблем, которые должны были решаться в этот кризисный период правительством страны, были отложены в долгий ящик. Не спешит кабмин и с решением других вопросов, которые вредят развитию национальной экономики", – сказал собеседник.Во-вторых, по мнению эксперта, если бы молдавские чиновники более серьезно отнеслись к необходимости оплаты потребленного газа и вовремя находили средства из резервов, очередного кризиса можно было бы избежать.По его словам, многие пункты контракта, заключенного АО "Молдовагаз" с "Газпромом", до сих пор засекречены правительством от собственных граждан. В частности, чиновники предпочли умолчать о необходимости внесения предоплаты на месяц вперед за предполагаемые объемы потребления газа."Поскольку "Молдовагаз" не может собрать необходимые средства, а правительство не помогает в такой ситуации, в 20-х числах каждого последующего месяца у нас будет возникать такая проблема", – резюмировал эксперт.В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.Газ для Молдовы мог бы быть дешевлеВизит молдавского премьера Натальи Гаврилицы в Москву должен состояться, потому что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Роман Михэеш.Он обратил внимание на то, что Венгрия получила более выгодную цену на закупку российского газа, не говоря уже о Сербии, "у которой исторические и славянские традиции"."Насчет Сербии не возникает вообще никаких вопросов. А вот с Венгрией интересная ситуация. Венгрия – страна НАТО и Евросоюза. Понимаем, что есть какие-то договоренности на уровне правительств или президентов. Возможно, есть какие-то шаги навстречу друг другу. Насчет Молдовы надо прямо сказать, я согласен с тем, что надо было ехать премьер-министру, потому что президент не отвечает за экономику", - сказал собеседник.По его словам, глава государства отвечает за внешнюю политику, оборону и часть полномочий, касающихся судебной системы, а именно: за назначение судей.По мнению эксперта, отправляя на переговоры в Москву чиновников второго и третьего ранга, Молдова пришла к тому, что есть сейчас."Ожидаю, что эта встреча Натальи Гаврилицы должна состояться, потому что все понимают, что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли", – заключил Михэеш.Они растерялисьСостояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозируют в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян."То, что у партии PAS не было плана, было известно с самого начала. Тот набор агитационно-пропагандистских материалов, с которыми эта партия предстала перед гражданами в рамках избирательной кампании 11 июля, явно не был похож на план действий", – сказал собеседник.По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо"."У него виноваты все. Он списывает вину на "Газпром", на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.C "Газпромом" можно договариватьсяС "Газпромом" не только нужно, но и можно договориться, если правильно и профессионально себя вести – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский."Компромисс можно найти всегда, но в нашей ситуации вся атмосфера, которая создается представителями нашего правительства, убивает всякую возможность компромисса. И разговоры некоторых нынешних и бывших политиков о том, что "мы не пойдем на поклон к России", не вносят положительный резонанс", – сказал экономист.К сожалению, повышенный градус патриотизма или даже псевдопатриотизма у отдельных граждан и публичных персон в Молдове отнимает у них трезвый взгляд на реальность, считает эксперт.Не существует никаких доказательств того, что "Газпром" оказывал политическое давление на Молдову, требуя каких-либо уступок, все это не более чем сплетни в виде версий, говорит экономист."До сегодняшнего дня ни президент, ни премьер-министр, ни участник переговоров Спыну не сказали, что были поставлены политические условия. Все эти разговоры исходят от людей, которые в переговорах не принимали участия. Вот если президент или премьер скажут об этом – тогда я задумаюсь, стоит ли тут уступать или платить такую цену. А пока об этом говорят люди, которые подливают бензин в отношения Молдовы и России", – резюмировал собеседник.Деградация дел в странеМолдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться. Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов.Осталеп считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации"."Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.Люди бегут из МолдовыО том, насколько хорошо жить в Молдове, наглядно свидетельствуют данные о сокращении численности населения республики.Если в качестве отправной точки для расчета взять 1991 год, когда население составляло около 4,5 миллионов человек, то сегодня намного хуже. По оценкам многих специалистов в области демографии, реальное число людей, проживающих в стране, едва ли достигает 2 миллионов 300 тысяч человек.Какие факторы влияют на стремительный и все увеличивающийся отток граждан за границу и к чему приведет нехватка кадров в республике? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ."Сегодня в Молдове осталось всего 600 тысяч рабочих мест, из которых 200 тысяч трудятся в бюджетном секторе. Получается, что в стране лишь 400 тысяч работают в реальном секторе экономики, а число пенсионеров составляет порядка 600 тысяч граждан", - заявил Ионицэ. По словам эксперта, миграция населения из страны привела к тому, что четыре сотрудника из реального сектора экономики посредством отчисляемых налогов содержат двух бюджетников и шесть пенсионеров. Ионицэ привел конкретные цифры: в 2021 году из Молдовы за рубеж уехали около 34 тысяч трудоспособных граждан.Ионицэ подчеркнул, что если нынешняя власть не поменяет законодательство и не позволит, чтобы в Молдову приезжали кадры из других стран, республика окончательно остановится в развитии. Это касается даже такого традиционного направления для страны, как строительная отрасль."Есть и огромные проблемы с привлечением в страну иностранного капитала, поскольку всепоглощающая коррупция не внушает доверия инвесторам из-за границы. В таких условиях молдавская примитивная экономика становится вовсе неконкурентоспособной", – уверен собеседник.Экономический эксперт уверен: в таком предсмертном состоянии национальная экономика просто не может удержать трудоспособных квалифицированных специалистов и рабочих в стране, люди уезжают в поисках лучшей доли и вряд ли в ближайшие 10 лет этот процесс можно будет остановить.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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цены, молдова, экономика, кризис, причины, политика, чп, газ, "партия действие и солидарность", pas