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Дайджест недели: чрезвычайное положение в Молдове и "хорошие люди" во власти
© Sputnik / Mihai CarausПравительство РМ Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперты проанализировали положение дел в стране и уровень компетентности тех, кто должен ей управлять, и пришли к неутешительным выводам.
КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Многие жители Молдовы с опаской включают телевизор или открывают новостные сайты именно потому, что боятся услышать и увидеть новые неприятные новости о подорожании энергоресурсов, продуктов питания и товаров первой необходимости. И действительно, за последние 3-4 месяца продукты подорожали в среднем на 16-17 процентов, услуги централизованного отопления - почти на 40 процентов, о постоянно ползущем росте цен на бензин и дизельное топливо и вовсе говорить не приходится, каждый день - "сюрпризы". И "под занавес" - новое требование предприятия "Молдовагаз" увеличить тариф для конечных потребителей с 11,08 до 15,59 лея за 1 кубометр.
Эксперты в радиоэфире проанализировали состояние дел в стране по разным отраслям, а также оценили, справляется ли нынешняя власть с возложенными на нее обязанностями.
Незаменимых людей нет
Один из советских политических лидеров в 1935 году сказал о том, что "кадры решают все". C тех пор прошло очень много лет, а высказывание это как никогда актуально в Молдове.
Приходя к практически абсолютной власти в стране, представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не раз заявляли о том, что места в министерствах и ведомствах в Молдове должны занять так называемые "хорошие люди" (oameni buni), а представители чиновничьего класса, которые, по мнению представителей политформирования, являлись коррумпированными, должны быть отправлены в отставку.
© Sputnik / Mihai CarausВалюта
Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
Чистку провели, но оказалось, что многочисленные выходцы из прозападных общественных организаций и разнообразные родственники руководителей PAS попросту растерялись, когда им вверили заниматься развитием различных государственных учреждений.
Почему в креслах госслужащих оказались родственники руководства PAS или выходцы из неправительственных организаций, финансируемых Западом? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политолог, депутат первого созыва молдавского парламента Валентин Крылов.
"По сути дела, партия "Действие и солидарность" с самого начала заявляла, что ее главная задача – заменить людей не совсем подходящих и не совсем честных, коррумпированных, на порядочных и законопослушных госслужащих", – напомнил собеседник.
По словам политолога, уже сегодня, спустя почти полгода с момента нахождения PAS у власти, никаких положительных результатов в кадровой политике так и не удалось достичь. Более того, уверен Крылов, специалистов, которые на практике показали бы, что можно решать проблемы страны и граждан, никто так и не увидел.
"В Молдове по сей день обеспечена не полная законность, а верховенство родственных отношений. Наша республика в этом смысле очень сильно, к сожалению, отличается даже от ряда постсоветских республик", – добавил политолог.
Крылов назвал "кумэтризм" аксиомой молдавской политической жизни, подчеркнув, что пока он не будет изжит окончательно, ни в развитии страны, ни для граждан не стоит ожидать хоть каких-либо видимых положительных изменений.
Эксперт обратил внимание на то, что в Молдове действует Академия публичного управления при президенте страны, где можно было бы более интенсивно готовить и взращивать профессиональные кадры, которые были бы компетентными в решении проблем и вопросов развития страны в различных отраслях.
Мужчины в костюмах и с портфелями
© Sputnik / Владимир Федоренко/
"Такие кадры, подготовленные в Академии, должны набраться политического опыта. Но традиция назначения своих родственников на ключевые посты не позволяет поистине подготовленным людям получить такой опыт, расти с профессиональной точки зрения", – добавил Крылов.
В завершение эксперт заявил о том, что сегодня Молдове необходима серьезная ревизия кадров. Крылов уверен, что назначение руководителей различных управлений и ведомств постоянно проходит с существенным переформатированием самой структуры госуправления, а это приводит к тому, что рядовой чиновник не сможет продемонстрировать все свои способности, привести страну к ощутимым переменам к лучшему.
Почему довели до ЧП?
Парламент Молдовы голосами 58 депутатов от партии "Действие солидарность" ввел в Молдове режим чрезвычайного положения в энергетике. Почему власти страны уже не в первый раз доводят ситуацию с оплатой поставок газа в Молдову до критической точки? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал эксперт в области энергетики Сергей Унгуряну.
"Во-первых, это произошло потому, что многие из проблем, которые должны были решаться в этот кризисный период правительством страны, были отложены в долгий ящик. Не спешит кабмин и с решением других вопросов, которые вредят развитию национальной экономики", – сказал собеседник.
Во-вторых, по мнению эксперта, если бы молдавские чиновники более серьезно отнеслись к необходимости оплаты потребленного газа и вовремя находили средства из резервов, очередного кризиса можно было бы избежать.
"Здесь вина лежит на молдавской стороне, не сумевшей собрать необходимые суммы для расчета с "Газпромом". Это может привести к тому, что поставки этого энергоносителя в республику могут быть прекращены", – добавил Унгуряну.
По его словам, многие пункты контракта, заключенного АО "Молдовагаз" с "Газпромом", до сих пор засекречены правительством от собственных граждан. В частности, чиновники предпочли умолчать о необходимости внесения предоплаты на месяц вперед за предполагаемые объемы потребления газа.
"Поскольку "Молдовагаз" не может собрать необходимые средства, а правительство не помогает в такой ситуации, в 20-х числах каждого последующего месяца у нас будет возникать такая проблема", – резюмировал эксперт.
В октябре 2021 года в Молдове уже вводили режим чрезвычайного положения из-за кризисной ситуации в энергетической сфере. Он действовал 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.
Газ для Молдовы мог бы быть дешевле
Визит молдавского премьера Натальи Гаврилицы в Москву должен состояться, потому что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Роман Михэеш.
Он обратил внимание на то, что Венгрия получила более выгодную цену на закупку российского газа, не говоря уже о Сербии, "у которой исторические и славянские традиции".
"Насчет Сербии не возникает вообще никаких вопросов. А вот с Венгрией интересная ситуация. Венгрия – страна НАТО и Евросоюза. Понимаем, что есть какие-то договоренности на уровне правительств или президентов. Возможно, есть какие-то шаги навстречу друг другу. Насчет Молдовы надо прямо сказать, я согласен с тем, что надо было ехать премьер-министру, потому что президент не отвечает за экономику", - сказал собеседник.
© Sputnik / Mihai CarausГазовая конфорка
Газовая конфорка
© Sputnik / Mihai Caraus
По его словам, глава государства отвечает за внешнюю политику, оборону и часть полномочий, касающихся судебной системы, а именно: за назначение судей.
"То, что находится в полномочии правительства – энергетика, то здесь, конечно, ожидаю, что премьер-министр Наталья Гаврилица наконец-то посетит Москву, потому что это в интересах Молдовы. Конечно, надо обсудить напрямую с премьер-министром России все вопросы, которые касаются двусторонних интересов Молдовы и Российской Федерации, в том числе газовый. Это было бы правильным", – сказал Михэеш.
По мнению эксперта, отправляя на переговоры в Москву чиновников второго и третьего ранга, Молдова пришла к тому, что есть сейчас.
"Ожидаю, что эта встреча Натальи Гаврилицы должна состояться, потому что все понимают, что не только газовый, но и другие вопросы просто зависли", – заключил Михэеш.
Они растерялись
Состояние молдавской экономики оставляет желать лучшего – национальное хозяйство нашей страны находится на одном из последних мест на европейском континенте по уровню развития. Эксперты МВФ и вовсе прогнозируют в ближайшие 6-7 лет дальнейшее ухудшение жизни народа, его обеднение.
Есть ли у ставленников партии власти четкий план восстановления экономики, либо они окончательно растерялись и находятся в прострации? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт, экс-вице-министр экономики республики Юрий Мунтян.
"То, что у партии PAS не было плана, было известно с самого начала. Тот набор агитационно-пропагандистских материалов, с которыми эта партия предстала перед гражданами в рамках избирательной кампании 11 июля, явно не был похож на план действий", – сказал собеседник.
По словам Мунтяна, сами руководители и представители этого политического формирования еще до выборов не отрицали, что у них попросту нет четкого, комплексного плана по восстановлению и развитию экономики. Более того, как напомнил собеседник, около месяца назад в эфире одного из частных телеканалов министр экономики Серджиу Гайбу открыто заявил о том, что конкретная экономическая стратегия у правительства отсутствует.
"События последних четырех месяцев в газовом секторе в очередной раз подтверждают, что видение того, как исправить ситуацию, отсутствует. У них есть заоблачная высота ставок для общества, но они не будут достигнуты", – добавил Мунтян.
Он также отметил, что высказывания вице-премьера Андрея Спыну на недавно прошедшей пресс-конференции, посвященной вопросам энергобезопасности страны, иначе как "позор" оценить невозможно. Собеседник аргументировал это тем, что ответственный чиновник за решение важнейших для страны вопросов начал поиск виновных в том, что случилось с поставками газа и ценообразования на "голубое топливо".
© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
© Sputnik / Mihai Caraus
"У него виноваты все. Он списывает вину на "Газпром", на предприятие "Молдовагаз", на группу компаний Premier Energy. Должны кабмину в кризисной ситуации и сами граждане, которых призвали исправно платить за потребленный газ даже с учетом значительно взлетевших тарифов", – отметил Мунтян.
По убеждению экс-вице-министра экономики, единственная надежда у представителей кабинета министров осталась на граждан страны, которые должны оплачивать в срок возросшие счета за газ, поскольку в противном случае правительство рискует вновь ввергнуть страну в состояние энергетического кризиса.
C "Газпромом" можно договариваться
С "Газпромом" не только нужно, но и можно договориться, если правильно и профессионально себя вести – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал бывший вице-премьер, экс-министр экономики Молдовы Александр Муравский.
"Компромисс можно найти всегда, но в нашей ситуации вся атмосфера, которая создается представителями нашего правительства, убивает всякую возможность компромисса. И разговоры некоторых нынешних и бывших политиков о том, что "мы не пойдем на поклон к России", не вносят положительный резонанс", – сказал экономист.
К сожалению, повышенный градус патриотизма или даже псевдопатриотизма у отдельных граждан и публичных персон в Молдове отнимает у них трезвый взгляд на реальность, считает эксперт.
"Ультрапатриоты", которые говорят, что они "не встанут на колени", имеют хорошую финансовую базу для своего существования, а миллион молдавских граждан сводит концы с концами, и никто не собирается ставить Молдову на колени", – заявил Муравский.
Не существует никаких доказательств того, что "Газпром" оказывал политическое давление на Молдову, требуя каких-либо уступок, все это не более чем сплетни в виде версий, говорит экономист.
"До сегодняшнего дня ни президент, ни премьер-министр, ни участник переговоров Спыну не сказали, что были поставлены политические условия. Все эти разговоры исходят от людей, которые в переговорах не принимали участия. Вот если президент или премьер скажут об этом – тогда я задумаюсь, стоит ли тут уступать или платить такую цену. А пока об этом говорят люди, которые подливают бензин в отношения Молдовы и России", – резюмировал собеседник.
Деградация дел в стране
Молдова находится на траектории тотальной деградации во всех областях. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова директор Института дипломатических, политических исследований и вопросов безопасности, бывший вице-министр иностранных дел и европейской интеграции Валерий Осталеп.
По его мнению, сколько Кишиневу не будет хватать времени, политического желания и экспертизы заниматься решением приднестровского вопроса, столько ничего продвигаться не будет, а все будет лишь ухудшаться. Как считает собеседник, это касается абсолютно всех вопросов.
"Мы с вами деградируем как государство и как общество 30 лет подряд. За исключением небольшой паузы – в середине двухтысячных был какой-то небольшой просвет, а дальше у нас идет траектория тотальной деградации во всех областях", - отметил эксперт.
Осталеп считает, что "приднестровский вопрос – абсолютно гармонизирующая часть вместе с молдавским обществом по деградации".
"Там точно также как и во всем регионе уезжают люди, молодежь в том числе, экономика все хуже и никакого особо развития. Хуже, что молдавская власть (это касается не только нынешней власти, но и предыдущей) настолько пытается спрятаться и не трогать эти вопросы и из-за отсутствия желания, смелости, экспертизы, что, конечно, этим могут воспользоваться другие заинтересованные игроки", – сказал Осталеп.
Люди бегут из Молдовы
О том, насколько хорошо жить в Молдове, наглядно свидетельствуют данные о сокращении численности населения республики.
Если в качестве отправной точки для расчета взять 1991 год, когда население составляло около 4,5 миллионов человек, то сегодня намного хуже. По оценкам многих специалистов в области демографии, реальное число людей, проживающих в стране, едва ли достигает 2 миллионов 300 тысяч человек.
Какие факторы влияют на стремительный и все увеличивающийся отток граждан за границу и к чему приведет нехватка кадров в республике? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.
"Сегодня в Молдове осталось всего 600 тысяч рабочих мест, из которых 200 тысяч трудятся в бюджетном секторе. Получается, что в стране лишь 400 тысяч работают в реальном секторе экономики, а число пенсионеров составляет порядка 600 тысяч граждан", - заявил Ионицэ.
По словам эксперта, миграция населения из страны привела к тому, что четыре сотрудника из реального сектора экономики посредством отчисляемых налогов содержат двух бюджетников и шесть пенсионеров. Ионицэ привел конкретные цифры: в 2021 году из Молдовы за рубеж уехали около 34 тысяч трудоспособных граждан.
"В Молдове отсутствие кадров стало проблемой развития страны. Возьмем IT-сектор: экспорт в этой отрасли в 2021 году составил порядка 320 миллионов долларов. И даже в этой отрасли не хватает подготовленных людей", – сказал собеседник.
Ионицэ подчеркнул, что если нынешняя власть не поменяет законодательство и не позволит, чтобы в Молдову приезжали кадры из других стран, республика окончательно остановится в развитии. Это касается даже такого традиционного направления для страны, как строительная отрасль.
"Есть и огромные проблемы с привлечением в страну иностранного капитала, поскольку всепоглощающая коррупция не внушает доверия инвесторам из-за границы. В таких условиях молдавская примитивная экономика становится вовсе неконкурентоспособной", – уверен собеседник.
Экономический эксперт уверен: в таком предсмертном состоянии национальная экономика просто не может удержать трудоспособных квалифицированных специалистов и рабочих в стране, люди уезжают в поисках лучшей доли и вряд ли в ближайшие 10 лет этот процесс можно будет остановить.