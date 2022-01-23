Победители и финалисты конкурса Art of Building

Высота "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге составляет 462 метра.
Высота "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге составляет 462 метра.
Гробница Хумаюна, Дели, Индия. Расположенная в Низамуддине, Восточный Дели, гробница Хумаюна или Макбара-э-Хумаюн является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов и была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.
Гробница Хумаюна, Дели, Индия. Расположенная в Низамуддине, Восточный Дели, гробница Хумаюна или Макбара-э-Хумаюн является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов и была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.
Потрясающая архитектура павильона Японии на выставке в Дубае.
Потрясающая архитектура павильона Японии на выставке в Дубае.
Вид на здание Капитолия через переулок. Сравнение старого и нового.
Вид на здание Капитолия через переулок. Сравнение старого и нового.
Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.
Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.
Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете.
Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете.
Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.
Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.
Улицы Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы людям было комфортнее в полярную ночь. Многие здания украшены рисунками.
Улицы Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы людям было комфортнее в полярную ночь. Многие здания украшены рисунками.
Открытое пространство с дизайном, который представляет собой купол из звезд, открывается для фигуристов, чтобы они могли наслаждаться своим досугом.
Открытое пространство с дизайном, который представляет собой купол из звезд, открывается для фигуристов, чтобы они могли наслаждаться своим досугом.
Тень, созданная для низкого солнечного света, показывает нам реальную структуру этого моста.
Тень, созданная для низкого солнечного света, показывает нам реальную структуру этого моста.
Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза.
Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза.
Традиционная деревянная крыша простирается над огромным общественным пространством.
Традиционная деревянная крыша простирается над огромным общественным пространством.