Победители и финалисты конкурса Art of Building

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете.