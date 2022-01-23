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Победители и финалисты конкурса Art of Building
Победители и финалисты конкурса Art of Building
Победители и финалисты конкурса Art of Building
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фото
фото
финалисты
конкурс
архитектура
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фото, фото, финалисты, конкурс, архитектура

Победители и финалисты конкурса Art of Building

19:37 23.01.2022 (обновлено: 20:03 23.01.2022)
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Жизнь через историю и ночная глянцевая арка: победители и финалисты конкурса Art of Building 2021.
© Photo : Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB

Высота "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге составляет 462 метра.

Высота &quot;Лахта-центра&quot; в Санкт-Петербурге составляет 462 метра. - Sputnik Молдова
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© Photo : Mikhail Proskalov / Art of Building / CIOB

Высота "Лахта-центра" в Санкт-Петербурге составляет 462 метра.

© Photo : Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB

Гробница Хумаюна, Дели, Индия. Расположенная в Низамуддине, Восточный Дели, гробница Хумаюна или Макбара-э-Хумаюн является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов и была объявлена ​​объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.

Гробница Хумаюна, Дели, Индия. Расположенная в Низамуддине, Восточный Дели, гробница Хумаюна или Макбара-э-Хумаюн является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов и была объявлена ​​объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году. - Sputnik Молдова
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© Photo : Rahaman Hossain / Art of Building / CIOB

Гробница Хумаюна, Дели, Индия. Расположенная в Низамуддине, Восточный Дели, гробница Хумаюна или Макбара-э-Хумаюн является одним из наиболее хорошо сохранившихся памятников Великих Моголов и была объявлена ​​объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1993 году.

© Photo : Joebel Garcisto / Art of Building / CIOB

Потрясающая архитектура павильона Японии на выставке в Дубае.

Потрясающая архитектура павильона Японии на выставке в Дубае. - Sputnik Молдова
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© Photo : Joebel Garcisto / Art of Building / CIOB

Потрясающая архитектура павильона Японии на выставке в Дубае.

© Photo : Camellia L. Staab / Art of Building / CIOB

Вид на здание Капитолия через переулок. Сравнение старого и нового.

Вид на здание Капитолия через переулок. Сравнение старого и нового. - Sputnik Молдова
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© Photo : Camellia L. Staab / Art of Building / CIOB

Вид на здание Капитолия через переулок. Сравнение старого и нового.

© Photo : Kiril Kolosov / Art of Building / CIOB

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры. - Sputnik Молдова
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© Photo : Kiril Kolosov / Art of Building / CIOB

Игра света и теней. Морозная зимняя ночь на, казалось бы, заброшенной стройке, но утром здесь, несмотря на суровую погоду, кипит работа, а через год люди начнут заселяться в свои квартиры.

© Photo : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOB

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете.

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете. - Sputnik Молдова
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© Photo : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz / Art of Building / CIOB

Бискайский мост, также известный как Висячий мост, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2006 года. Был построен Фердинандом Арнодином, непосредственным учеником Эйфеля, в 1893 году. Там, где море встречается с рекой Нервион, это впечатляющее железное сооружение соединяется с районами Лас-Аренас и Португалете.

© Photo : Gina Soden / Art of Building / CIOB

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе. - Sputnik Молдова
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© Photo : Gina Soden / Art of Building / CIOB

Необычная лестница из бетонной плитки в заброшенной усадьбе.

© Photo : Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOB

Улицы Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы людям было комфортнее в полярную ночь. Многие здания украшены рисунками.

Улицы Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы людям было комфортнее в полярную ночь. Многие здания украшены рисунками. - Sputnik Молдова
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© Photo : Yulia Nevskaya / Art of Building / CIOB

Улицы Норильска. Дома окрашены в яркие цвета, чтобы людям было комфортнее в полярную ночь. Многие здания украшены рисунками.

© Photo : Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOB

Открытое пространство с дизайном, который представляет собой купол из звезд, открывается для фигуристов, чтобы они могли наслаждаться своим досугом.

Открытое пространство с дизайном, который представляет собой купол из звезд, открывается для фигуристов, чтобы они могли наслаждаться своим досугом. - Sputnik Молдова
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© Photo : Desmond Chiend Yew Ngu / Art of Building / CIOB

Открытое пространство с дизайном, который представляет собой купол из звезд, открывается для фигуристов, чтобы они могли наслаждаться своим досугом.

© Photo : Roberto Bueno / Art of Building / CIOB

Тень, созданная для низкого солнечного света, показывает нам реальную структуру этого моста.

Тень, созданная для низкого солнечного света, показывает нам реальную структуру этого моста. - Sputnik Молдова
10/12
© Photo : Roberto Bueno / Art of Building / CIOB

Тень, созданная для низкого солнечного света, показывает нам реальную структуру этого моста.

© Photo : Pati John / Art of Building / CIOB

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза.

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза. - Sputnik Молдова
11/12
© Photo : Pati John / Art of Building / CIOB

Никогда не поздно увидеть красивую архитектуру. Всегда можно найти то, что вы ищете, все, что вам нужно сделать, это широко открыть глаза.

© Photo : Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOB

Традиционная деревянная крыша простирается над огромным общественным пространством.

Традиционная деревянная крыша простирается над огромным общественным пространством. - Sputnik Молдова
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© Photo : Andrzej_Bochenski / Art of Building / CIOB

Традиционная деревянная крыша простирается над огромным общественным пространством.

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