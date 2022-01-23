https://ru.sputnik.md/20220123/gde-v-kishineve-23-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48246239.html

Где в Кишиневе 23 января находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 23 января находятся мобильные пункты вакцинации

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-23T10:46+0200

2022-01-23T10:46+0200

2022-01-23T10:46+0200

коронавирус

кишинев

мобильный пункт

вакцинация

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 23 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у парка "Алунелул".Автобус расположился в Центре на улице Армянской и стоит у входа на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 24 январяТроллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй. Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html

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кишинев, мобильный пункт, вакцинация