https://ru.sputnik.md/20220123/gde-v-kishineve-23-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48246239.html
Где в Кишиневе 23 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 23 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-23T10:46+0200
2022-01-23T10:46+0200
2022-01-23T10:46+0200
коронавирус
кишинев
мобильный пункт
вакцинация
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 23 января, до 18.00.Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у парка "Алунелул".Автобус расположился в Центре на улице Армянской и стоит у входа на Центральный рынок.Где будут находиться пункты вакцинации 24 январяТроллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй. Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20220118/moldova-polnaea-vaktsinatsia-million-48122984.html
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Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, мобильный пункт, вакцинация
Где в Кишиневе 23 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 23 января, до 18.00.
Троллейбус находится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор у парка "Алунелул".
Автобус расположился в Центре на улице Армянской и стоит у входа на Центральный рынок.
Где будут находиться пункты вакцинации 24 января
Троллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй.
Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.