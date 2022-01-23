https://ru.sputnik.md/20220123/gorod-kulturnoy-stolitsy-evropy-2022-god-48245675.html

Назван город, получивший звание культурной столицы Европы 2022 года

Назван город, получивший звание культурной столицы Европы 2022 года

Литовский город Каунас официально стал Культурной столицей Европы 2022 года

2022-01-23T13:03+0200

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столица

европейский союз

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Литовский город Каунас официально стал культурной столицей Европы 2022 года, передает РИА Новости. В Каунасе состоится торжественная церемония по случаю вступления города в права культурной столицы Европы 2022 года, мероприятие посетит глава ЮНЕСКО Одри Азулай, сообщает портал ELTA."По приглашению президента Литвы Гитанаса Науседы открытие проекта "Каунас и каунасский район – Культурная столица Европы 2022" посетит генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай… Глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вынуждены были отменить свои визиты из-за COVID-19, они выступят перед участниками и организаторами мероприятия по видеосвязи", - говорится в сообщении.На выходных в Каунасе пройдет более 100 различных культурных мероприятий. "Символическим вступлением ко всему проекту станет грандиозная церемония открытия "Восстание". Этим впечатляющим шоу музыки, света, изображения и движения официально начнется год титула культурной столицы Европы", - сообщает ELTA.В марте 2017 года Каунас получил право стать культурной столицей Европы 2022 года. Наряду с ним в конкурсе на почетный титул участвовали еще шесть литовских городов, среди которых Клайпеда, Паланга и Неринга. Также в 2022 году столицей объявлен город Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге.Титул культурной столицы Европы присваивается каждый год не более чем одному городу в каждом из двух государств — членов Евросоюза (ЕС). В 2022 году два государства-члена, городам которых предоставлено право получить звание культурной столицы Европы, будут Литва и Люксембург. Конкурс на звание культурной столицы Европы — инициатива Евросоюза, принятая в 1985 году. Каждый год избирается один или несколько городов континента с целью привлечь внимание к его культурному развитию. В 2021 году таким городом был сербский Нови-Сад, а в 2023 году станет венгерский Веспрем.

https://ru.sputnik.md/20211026/komrat-kulturnaay-stolitsa-sng-2023-45924152.html

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столица, европейский союз