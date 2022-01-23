https://ru.sputnik.md/20220123/kurs-valyut-na-ponedelnik-dollar-i-evro-desheveyut-48256294.html

Курс валют на понедельник: доллар и евро дешевеют

Курс валют на понедельник: доллар и евро дешевеют

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

2022-01-23T21:08+0200

2022-01-23T21:08+0200

2022-01-23T21:08+0200

в молдове

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 24 января. Доллар и евро подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно сдаст позиции и будет стоить 18,0492 лея.Евро опустится на три бана и закрепится на уровне 20,4470 лея.Что касается остальных валют, то 21 января немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2356 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0,6375 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1347 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20210905/kuda-nelzya-finansist-rasskazal-kakie-investitsii-delat-ne-nado-44497238.html

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2022

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро