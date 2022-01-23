https://ru.sputnik.md/20220123/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48254969.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-23T19:48+0200
2022-01-23T19:48+0200
2022-01-23T20:01+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2394 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.В том числе зарегистрировано 29 случаев "импорта" инфекции: семь – из Украины, по пять – из Румынии, Италии и России, по два - из Кипра и Германии, по одному - из Сербии, Чехии и Азербайджана.За минувшие сутки проведено 8897 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 409 397.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 142 случая инфицирования: 46 – у врачей, 63 – у медсестер, 33 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1816 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены девять человек).В то же время за сутки выздоровели 488 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 370 993.Минздрав сообщает о девяти погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 522.
https://ru.sputnik.md/20220123/politsiya-prizyvaet-ispolnyat-resheniya-nchkoz-i-preduprezhdaet-ob-otvetstvennosti-48250911.html
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:48 23.01.2022 (обновлено: 20:01 23.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2394 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
В том числе зарегистрировано 29 случаев "импорта" инфекции: семь – из Украины, по пять – из Румынии, Италии и России, по два - из Кипра и Германии, по одному - из Сербии, Чехии и Азербайджана.
За минувшие сутки проведено 8897 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 409 397.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 142 случая инфицирования: 46 – у врачей, 63 – у медсестер, 33 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1816 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 106 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены девять человек).
В то же время за сутки выздоровели 488 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 370 993.
Минздрав сообщает о девяти погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 522.