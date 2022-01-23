https://ru.sputnik.md/20220123/naskolko-kompetentna-nyneshnyaya-moldavskaya-vlast-48114758.html

Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS

Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS

Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS

2022-01-23T09:00+0200

2022-01-23T09:00+0200

2022-01-23T09:00+0200

радио

власть

"партия действие и солидарность"

pas

в молдове

молдова

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Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть

Эффективность работы любого чиновника или государственного деятеля определяется тем, насколько от его действий на работе становится лучше и легче жить гражданам.В Молдове, к сожалению, этого не наблюдается. Негодование среди населения растет, особенно это касается повышения тарифов на природный газ, на нефтепродукты, на товары первой необходимости и продукты питания.Есть ли у представителей нынешней власти вообще четкое понимание того, как решать проблемы страны, и способны ли они к системному анализу непростой ситуации в государстве? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валерий Осталеп.По мнению эксперта, для того, чтобы получить какое-либо образование, необходимо много лет учиться, и не следует думать, что личность, которая становится премьер-министром Молдовы, сразу же способна оценить ситуацию по всем отраслям развития государства комплексно, разобраться в ней, имея системный подход."За много лет в Молдове создана такая ситуация, при которой на должности министров и их заместителей попадают вообще люди не из системы государственной власти. Им необходимо время, чтобы что-то понять. Это касается нынешнего министра иностранных дел - это человек, который не жил долгое время в Молдове и не собирается далее этого делать", - добавил аналитик.По мнению Осталепа, раз нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) позволяет задействовать на государственных должностях людей, многие из которых не связывают свое будущее с этой страной, ситуация говорит о том, что и серьезных реформ в ней такие назначенцы проводить не намерены.Эксперт резюмировал: заниматься развитием различных отраслей развития государства должны специалисты, люди, которые не один год посвятили служению своему делу, а не случайные назначенцы, комплексно не разбирающиеся в ситуации.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

власть, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова