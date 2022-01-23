https://ru.sputnik.md/20220123/naskolko-kompetentna-nyneshnyaya-moldavskaya-vlast-48114758.html
Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS
Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS
Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS
2022-01-23T09:00+0200
2022-01-23T09:00+0200
2022-01-23T09:00+0200
радио
власть
"партия действие и солидарность"
pas
в молдове
молдова
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Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть
Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть
Эффективность работы любого чиновника или государственного деятеля определяется тем, насколько от его действий на работе становится лучше и легче жить гражданам.В Молдове, к сожалению, этого не наблюдается. Негодование среди населения растет, особенно это касается повышения тарифов на природный газ, на нефтепродукты, на товары первой необходимости и продукты питания.Есть ли у представителей нынешней власти вообще четкое понимание того, как решать проблемы страны, и способны ли они к системному анализу непростой ситуации в государстве? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал политический аналитик Валерий Осталеп.По мнению эксперта, для того, чтобы получить какое-либо образование, необходимо много лет учиться, и не следует думать, что личность, которая становится премьер-министром Молдовы, сразу же способна оценить ситуацию по всем отраслям развития государства комплексно, разобраться в ней, имея системный подход."За много лет в Молдове создана такая ситуация, при которой на должности министров и их заместителей попадают вообще люди не из системы государственной власти. Им необходимо время, чтобы что-то понять. Это касается нынешнего министра иностранных дел - это человек, который не жил долгое время в Молдове и не собирается далее этого делать", - добавил аналитик.По мнению Осталепа, раз нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) позволяет задействовать на государственных должностях людей, многие из которых не связывают свое будущее с этой страной, ситуация говорит о том, что и серьезных реформ в ней такие назначенцы проводить не намерены.Эксперт резюмировал: заниматься развитием различных отраслей развития государства должны специалисты, люди, которые не один год посвятили служению своему делу, а не случайные назначенцы, комплексно не разбирающиеся в ситуации.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
власть, "партия действие и солидарность", pas, аудио, в молдове, молдова
Осталеп: насколько компетентна нынешняя молдавская власть PAS
Эксперт проанализировал действия ставленников партии "Действие и солидарность" на различных государственных должностях и пришел к неутешительным выводам, оценивая уровень компетентности многих из них.
Эффективность работы любого чиновника или государственного деятеля определяется тем, насколько от его действий на работе становится лучше и легче жить гражданам.
В Молдове, к сожалению, этого не наблюдается. Негодование среди населения растет, особенно это касается повышения тарифов на природный газ, на нефтепродукты, на товары первой необходимости и продукты питания.
Есть ли у представителей нынешней власти вообще четкое понимание того, как решать проблемы страны, и способны ли они к системному анализу непростой ситуации в государстве? Ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Валерий Осталеп.
"Я скептически отношусь к способности провести экспертизу экономической ситуации молдавскими властями по состоянию экономики. Момент, в который человек занимает должность премьер-министра не означает, что включается какая-то кнопка и он сразу становится специалистом во всех областях", - сказал собеседник.
По мнению эксперта, для того, чтобы получить какое-либо образование, необходимо много лет учиться, и не следует думать, что личность, которая становится премьер-министром Молдовы, сразу же способна оценить ситуацию по всем отраслям развития государства комплексно, разобраться в ней, имея системный подход.
"За много лет в Молдове создана такая ситуация, при которой на должности министров и их заместителей попадают вообще люди не из системы государственной власти. Им необходимо время, чтобы что-то понять. Это касается нынешнего министра иностранных дел - это человек, который не жил долгое время в Молдове и не собирается далее этого делать", - добавил аналитик.
По мнению Осталепа, раз нынешняя власть в лице партии "Действие и солидарность" (PAS) позволяет задействовать на государственных должностях людей, многие из которых не связывают свое будущее с этой страной, ситуация говорит о том, что и серьезных реформ в ней такие назначенцы проводить не намерены.
Эксперт резюмировал: заниматься развитием различных отраслей развития государства должны специалисты, люди, которые не один год посвятили служению своему делу, а не случайные назначенцы, комплексно не разбирающиеся в ситуации.