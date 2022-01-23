https://ru.sputnik.md/20220123/pekin-podgotovka-olimpiada-2022-48221353.html

Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022

Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022

Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде 2022 - в фотографиях

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фото

фото

олимпийские игры

пекин

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В эти дни многомиллионный Пекин готовится к одному из самых ответственных и важных событий мирового масштаба. Туристы и местные жители могут оценить масштабы подготовки, полюбоваться необычными инсталляциями и приобрести сувениры на память.Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские пройдут с 4 по 13 марта.

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фото, фото, олимпийские игры, пекин