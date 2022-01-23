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Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде 2022 - в фотографиях
2022-01-23T17:51+0200
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фото
фото
олимпийские игры
пекин
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В эти дни многомиллионный Пекин готовится к одному из самых ответственных и важных событий мирового масштаба. Туристы и местные жители могут оценить масштабы подготовки, полюбоваться необычными инсталляциями и приобрести сувениры на память.Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские пройдут с 4 по 13 марта.
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фото, фото, олимпийские игры, пекин

Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022

17:51 23.01.2022
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Пекин готовится принимать спортсменов и гостей зимней Олимпиады-2022.
В эти дни многомиллионный Пекин готовится к одному из самых ответственных и важных событий мирового масштаба. Туристы и местные жители могут оценить масштабы подготовки, полюбоваться необычными инсталляциями и приобрести сувениры на память.
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские пройдут с 4 по 13 марта.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине.

Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкНациональный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), построенный к предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Китае.
Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу, построенный к предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Китае - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), построенный к предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Китае.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере.

Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере. - Sputnik Молдова
3/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Одна из уличных инсталляций, посвященных предстоящим Зимним Олимпийским играм.

Одна из уличных инсталляций, посвященных предстоящим Зимним Олимпийским играм. - Sputnik Молдова
4/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Одна из уличных инсталляций, посвященных предстоящим Зимним Олимпийским играм.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Одна из трасс на Национальном биатлонном центре.

Одна из трасс на Национальном биатлонном центре. - Sputnik Молдова
5/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Одна из трасс на Национальном биатлонном центре.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Национальный биатлонный центр.

Национальный биатлонный центр. - Sputnik Молдова
6/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Национальный биатлонный центр.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Панда - один из символов предстоящих спортивных соревнований.

Панда - один из символов предстоящих спортивных соревнований. - Sputnik Молдова
7/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Панда - один из символов предстоящих спортивных соревнований.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм.

Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм. - Sputnik Молдова
8/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм.

© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются у часов обратного отсчета до начала Зимних Олимпийских игр – 2022 на улице в Пекине.
Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала Зимних Олимпийских игр – 2022 на улице в Пекине - Sputnik Молдова
9/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
/
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Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала Зимних Олимпийских игр – 2022 на улице в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк

Пекин украшен символикой предстоящих игр.

Пекин украшен символикой предстоящих игр. - Sputnik Молдова
10/10
© Sputnik / Anna Ratkoglo
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Пекин украшен символикой предстоящих игр.

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