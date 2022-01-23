https://ru.sputnik.md/20220123/pekin-podgotovka-olimpiada-2022-48221353.html
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Как Пекин готовится к зимней Олимпиаде 2022 - в фотографиях
2022-01-23T17:51+0200
2022-01-23T17:51+0200
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фото
фото
олимпийские игры
пекин
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В эти дни многомиллионный Пекин готовится к одному из самых ответственных и важных событий мирового масштаба. Туристы и местные жители могут оценить масштабы подготовки, полюбоваться необычными инсталляциями и приобрести сувениры на память.Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские пройдут с 4 по 13 марта.
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фото, фото, олимпийские игры, пекин
Подготовка Пекина к Олимпиаде-2022
Пекин готовится принимать спортсменов и гостей зимней Олимпиады-2022.
В эти дни многомиллионный Пекин готовится к одному из самых ответственных и важных событий мирового масштаба. Туристы и местные жители могут оценить масштабы подготовки, полюбоваться необычными инсталляциями и приобрести сувениры на память.
Зимние Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Паралимпийские пройдут с 4 по 13 марта.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине.
Уличная инсталляция, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Пекине.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), построенный к предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Китае.
Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере Чжанцзякоу (провинция Хэбэй), построенный к предстоящим Зимним Олимпийским играм – 2022 в Китае.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере.
Так выглядит Национальный биатлонный центр в олимпийском кластере.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Одна из уличных инсталляций, посвященных предстоящим Зимним Олимпийским играм.
Одна из уличных инсталляций, посвященных предстоящим Зимним Олимпийским играм.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Одна из трасс на Национальном биатлонном центре.
Одна из трасс на Национальном биатлонном центре.
Национальный биатлонный центр.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Панда - один из символов предстоящих спортивных соревнований.
Панда - один из символов предстоящих спортивных соревнований.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк
Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм.
Олимпийская символика, посвященная предстоящим Зимним Олимпийским играм.
© Sputnik / Anna Ratkoglo / Перейти в фотобанк Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала Зимних Олимпийских игр – 2022 на улице в Пекине.
Люди фотографируются у часов обратного отсчета до начала Зимних Олимпийских игр – 2022 на улице в Пекине.
Пекин украшен символикой предстоящих игр.