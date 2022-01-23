https://ru.sputnik.md/20220123/pogodnye-rekordy-moldovy-23-yanvarya-48243095.html

Погодные рекорды Молдовы 23 января

Погодные рекорды Молдовы 23 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 23 января был зарегистрирован 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 2006 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 23 января зарегистрировали в 1936 году. Тогда воздух прогрелся до +13,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.

https://ru.sputnik.md/20180404/globalnoe-poteplenie-klimat-moldova-izmennenie-18294042.html

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2022

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