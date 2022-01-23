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https://ru.sputnik.md/20220123/pogodnye-rekordy-moldovy-23-yanvarya-48243095.html
Погодные рекорды Молдовы 23 января
Погодные рекорды Молдовы 23 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-23T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 23 января был зарегистрирован 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 2006 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 23 января зарегистрировали в 1936 году. Тогда воздух прогрелся до +13,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 23 января

00:01 23.01.2022
© REUTERS / Annegret HilseСнеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии
Снеговик в маске на спортивных состязаниях в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / Annegret Hilse
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 23 января был зарегистрирован 15 лет назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 2006 году столбик термометра опустился до –24,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 23 января зарегистрировали в 1936 году. Тогда воздух прогрелся до +13,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 23 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 37,6 градуса.
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