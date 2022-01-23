https://ru.sputnik.md/20220123/poka-vse-spali-spasenie-na-valya-morilor-ezhegodnaya-vaktsina-i-situatsiya-s-covid-48244775.html

Пока все спали: спасение на "Валя Морилор", ежегодная вакцина и ситуация с COVID

Пока все спали: спасение на "Валя Морилор", ежегодная вакцина и ситуация с COVID

Пока все спали: спасение на "Валя Морилор", ежегодная вакцина и ситуация с COVID

2022-01-23T08:46+0200

2022-01-23T08:46+0200

2022-01-23T08:47+0200

озеро

спасатели

вакцина

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Сотрудники спасательной станции в парке Валя Морилор в Кишиневе помогли выбраться из озера мужчине, который провалился под лед.По информации Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям РМ, 50-летний мужчина выгуливал свою собаку по пляжу. В какой-то момент питомец выбежал на озеро, и хозяин решил его спасти. Спасатели оперативно отреагировали на крики о помощи мужчины, который находился на расстоянии около четырех метров от берега и не мог самостоятельно выбраться из-за холодной воды и образовавшейся ледяной перемычки. Спасательная операция заняла около пяти минут, мужчине оказали первую необходимую помощь, его жизни ничего не угрожает.Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям РМ напоминает, что опасно выходить на тонкий лед водоемов. Спасатели призывают быть осторожными, взрослым внимательно следить за детьми и за домашними питомцами во время прогулок.Pfizer рассчитывает сделать прививку, которой хватит на годГенеральный директор Pfizer Альберт Бурла рассчитывает, что его компания сумеет сделать прививку от коронавируса, вакцинация которой будет проходить ежегодно, а не раз в несколько месяцев, как это происходит сейчас, передает РИА Новости. Об этом сообщил Бурла в эфире 12-го канала израильского телевидения."Я надеюсь, что мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться", - сказал Бурла в интервью программе "Хадашот соф ха-шавуа" (новости выходных), отвечая на вопрос, что он думает о ревакцинациях, которые в Израиле повторяются каждые несколько месяцев.Четвертую дозу прививки Pfizer в Израиле уже получают пациенты из групп риска, граждане старше 60 лет и медицинские работники. Прививку делают, если с момента предыдущей вакцинации прошло больше четырех месяцев. Третью прививку граждане начали получать в конце июля 2021 года. Кампания вакцинации стартовала в конце 2020 года, в июне начали прививать подростков 12-16 лет, с конца ноября - детей 5-11 лет.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 349 миллионов.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 349 миллионов 154 тысячи 897. Скончались 5 591 717 человек. Применены свыше 9 788 617 690 дозы вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (70 497 569). Следом идут Индия (39 237 264) и Бразилия (23 931 609).Во Франции, согласно предоставленным данным, всего выявили 16 506 090 случаев, в Великобритании - 15 891 905, в Турции – 10 881 626, в России – 10 860 799 случая заражения, на Украине – 4 026 198, в Румынии – 2 003 041.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2447 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 407 003.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 513.

https://ru.sputnik.md/20220122/vertolet-smurd-dostavil-iz-vulkanesht-v-kishinev-59-letnego-patsienta-48242331.html

https://ru.sputnik.md/20220120/rossiya-voz-vaktsina-sputnik-48183372.html

https://ru.sputnik.md/20220122/omikron-50-mutatsiy-pervonachalnyy-shtamm-48239019.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

озеро, спасатели, вакцина