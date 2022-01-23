https://ru.sputnik.md/20220123/politsiya-prizyvaet-ispolnyat-resheniya-nchkoz-i-preduprezhdaet-ob-otvetstvennosti-48250911.html

Полиция призывает исполнять решения НЧКОЗ и предупреждает об ответственности

Полиция призывает исполнять решения НЧКОЗ и предупреждает об ответственности

Руководство полиции осуждает решения властей Оргеевского района, которые "угрожают общественному здоровью".

2022-01-23T15:19+0200

2022-01-23T15:19+0200

2022-01-23T15:19+0200

коронавирус

в молдове

полиция

меры

эпидемиологическая ситуация

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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Полицейское ведомство Молдовы выступило в воскресенье с обращением, в котором призвало население и органы публичной власти республики неукоснительно соблюдать решения Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ).Полиция напоминает, что в обязанности всех без исключения органов центрального и местного публичного управления Молдовы вменяется не только строгое соблюдение установленных эпидемиологических мер, но и продвижение процесса массовой вакцинации населения."В этой связи мы призываем не вводить граждан в заблуждение, как это сделала администрация Оргеевского района, которая продвигает собственное видение антиковидных мер, идущее вразрез с положениями, установленными на республиканском уровне", - заявили в полиции Молдовы.Ведомство предупреждает: действия, "несущие угрозу общественному здоровью", будут рассматриваться как основание для "привлечения к ответственности физических и юридических лиц".Напомним, Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Оргеевского района решила, что школьники региона будут продолжать занятия с физическим присутствием в классах.Также в Оргееве разрешено проводить научные встречи, конференции, семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html

https://ru.sputnik.md/20220123/u-orgeeva-svoy-vzglyad-na-pandemiyu-deti---v-klassakh-otdykhayuschie---v-parkakh-48247258.html

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2022

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в молдове, полиция, меры, эпидемиологическая ситуация