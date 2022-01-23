https://ru.sputnik.md/20220123/pozitsiya-rossia-gazovyy-krizis-geopoliticheskaya-nedalnovidnost-maia-sandu-48252473.html

Позиция России, газовый кризис и геополитическая недальновидность Майи Санду

Позиция России, газовый кризис и геополитическая недальновидность Майи Санду

Молдавские власти утверждают, что, ни больше, ни меньше, "Газпром", то есть Москва, должна решать газовую проблему в республике вместо них.

2022-01-23T16:29+0200

2022-01-23T16:29+0200

2022-01-23T16:42+0200

общество

молдова

кризис

майя санду

газ

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Молдова вновь пережила "ужасное время". Неожиданно для властей стало понятно, что денег на оплату газа нет, хотя об этом предупреждали многие эксперты. До последней минуты Кишинев надеялся, что "Газпром" вдруг прогнется и сделает скидку на недальновидность, неопытность или геополитическую несостоятельность молдавской власти. Ну и простит, что называется, аванс "Молдовагазу", как это часто бывало раньше. Не простил. Деньги, конечно, нашли, но для этого потребовалось ввести в стране режим ЧП. Однако эксперты отмечают, что точку в этом вопросе пока ставить рано и предрекают повторение кризисной ситуации в феврале.Любопытно то, что глава молдавского кабмина Наталья Гаврилица и вице-премьер Андрей Спыну заявляли накануне очередного кризиса, что молдавские власти хотели бы ни больше ни меньше, чтобы "Газпром", то есть Москва, а не власти Молдовы, решали проблемы республики. Так, собственно, и сказал Спыну, выступивший с прямыми обвинениями в адрес "Газпрома", пусть и несколько завуалированными.Кто смотрел тот самый брифинг, тот помнит следующие заявления вице-премьера:Спыну поет "старые песни": Москва виновата…Другими словами, в газовом кризисе в Молдове виноваты "Газпром" и "Молдовагаз", то есть опять же "Газпром", потому что он мажоритарный акционер "Молдовагаза". Само собой, когда Спыну говорит "Газпром", он имеет в виду Москву, Российскую Федерацию, потому что российское государство – основной акционер "Газпрома".Таким образом, Спыну пытается внушить молдавскому обществу и всему миру, что в газовом кризисе в Молдове виновата Российская Федерация.Почему возникли проблемы?Тариф, установленный Национальным агентством по регулированию энергетики (НАРЭ) для конечных потребителей недостаточен, чтобы покрыть цену на российский газ, а регламентирующий орган не спешит повышать его, так как жители республики просто не смогут рассчитаться за голубое топливо. Молдавский потребитель испытывает трудности с оплатой текущих счетов за январь, которые чрезвычайно высоки, если сравнить их со скромными доходами, и, конечно же, он не сможет их оплатить, если тариф на газ вырастет. Итак, у компании "Молдовагаз" наблюдается дефицит – разница между оплатой газа, поставленного "Газпромом", и средствами, собранными с потребителей по квитанциям. Причина – крайне низкая покупательная способность жителей Молдовы.Следуя логике Спыну, Российская Федерация виновата в том, что молдавский потребитель беден и не может "потянуть" цену за газ, о которой в Санкт-Петербурге договорился вице-премьер из Кишинева.Почему Россия должна решать газовую проблему Молдовы, если в самом начале кризиса – в первой половине октября 2021 года – президент республики Майя Санду категорически отказалась обсуждать с Москвой цену на газ, заявив, что это не ее уровень, и не уровень правительства Гаврилицы, а дистрибьютера – "Молдовагаза"? Кстати, то же самое тогда сказал и председатель парламента Игорь Гросу.Почему Россия должна решать газовую проблему Молдовы, если Майя Санду по указке своих американских хозяев участвовала прямо в разгар газового кризиса, в конце октября, в антироссийском форуме "Крымская платформа", отказавшись при этом от участия в саммите лидеров стран СНГ?Конечно, участие Санду в "Крымской платформе" не может рассматриваться Москвой иначе, как посягательство на территориальную целостность России.Москва считает Крым территорией Российской Федерации, и не только считает, а готова защищать ее самым решительным образом — даже с оружием в руках. Киев с этим не соглашается, несмотря на то, что российский лидер заявлял, что "вопрос с Крымом закрыт". И вот в эту историю решил вмешаться Кишинев, выступив на стороне Украины.После того, как пришла зима, и в Кишиневе вспомнили, что газ закупается в России, власти решили попросить Москву продать газ с хорошей скидкой, да еще и в рассрочку, если вдруг денег хватать на будет. А там глядишь - и холода кончатся, и опять можно будет поехать в Киев поддержать "Крымскую платформу".Какой реакции, по вашему мнению, должна ожидать Молдова от Москвы? Как может Спыну даже задумываться о том, что Москва решит газовый кризис в Молдове после участия Майи Санду в "Крымской платформе", антироссийском форуме, после нападения, пусть даже декларативного, на территориальную целостность Российской Федерации?Кто виноват и что делать?В своей политической и геополитической недальновидности Майя Санду оказалась вовлеченной в геополитические споры, принялась решать территориальные споры между Киевом и Москвой, не принимая во внимание интересы Молдовы. Как следствие, из-за этой серьезной ошибки, да и многих других, вся страна, то есть мы с вами - от пенсионера до владельца крупного бизнеса - должны оплачивать газ деньгами, которые, по сути, еще не заработали.Мы не можем знать, чем закончится газовый кризис для Молдовы, возможно, полным разрушением экономики. Но мы точно знаем, как он начался и кто несет за это ответственность. Именно те, кто сегодня кричит "Это Москва во всем виновата…"

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

https://ru.sputnik.md/20211104/sandu-uchastie-krymskaea-platforma-peregovory-gazprom-46177830.html

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молдова, кризис, майя санду, газ