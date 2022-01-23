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https://ru.sputnik.md/20220123/prezident-armenii-podal-v-otstavku-48256174.html
Президент Армении подал в отставку
Президент Армении подал в отставку
Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит с поста главы страны
2022-01-23T19:03+0200
2022-01-23T19:03+0200
армения
отставка
президент
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит с поста главы страны, передает РИА Новости. Саркисян занимал пост президента с 2018 года.Саркисян также заявил об отсутствии должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику."У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте."Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.Саркисян также добавил, что он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых "интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные конспирологические теории и мифы".Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.
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армения, отставка, президент

Президент Армении подал в отставку

19:03 23.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUTАрмен Варданович Саркисян
Армен Варданович Саркисян - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / HANDOUT
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Саркисян заявил о том, что у президента нет инструментов для воздействия на процессы внутренней и внешней политики.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит с поста главы страны, передает РИА Новости.

"Я долго думал, решил уйти с поста президента республики после активной четырехлетней работы", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.

Саркисян занимал пост президента с 2018 года.
Саркисян также заявил об отсутствии должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику.

"У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте.

"Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.

Саркисян также добавил, что он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых "интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные конспирологические теории и мифы".

Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.
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