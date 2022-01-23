https://ru.sputnik.md/20220123/prezident-armenii-podal-v-otstavku-48256174.html

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении подал в отставку

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит с поста главы страны

2022-01-23T19:03+0200

2022-01-23T19:03+0200

2022-01-23T19:03+0200

армения

отставка

президент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/17/48256081_0:0:3008:1693_1920x0_80_0_0_de28f569615af3b853be7e3fd6705add.jpg

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что уходит с поста главы страны, передает РИА Новости. Саркисян занимал пост президента с 2018 года.Саркисян также заявил об отсутствии должных полномочий, мешающих ему влиять на внешнюю и внутреннюю политику."У нас сложилась парадоксальная ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, фактически не имея никакого реального инструментария. Конституция также предполагает верховенство одного государственного института над другим, создает препятствия для участия известных специалистов диаспоры в управлении государственными институтами на исторической родине", - говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на его сайте."Мы живем в уникальной реальности, реальности, в которой президент не может влиять на вопросы войны или мира. Не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа. Когда возможности президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза со стороны различных политических групп, когда президент не может использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри- и внешнеполитических задач", - отметил Саркисян.Саркисян также добавил, что он и его семья становятся мишенью для различных политических групп, которых "интересуют не столько достижения президентского института на благо страны, сколько мое прошлое, различные конспирологические теории и мифы".Он добавил, что решение уйти в отставку - не эмоциональное, оно следует определенной логике. "У президента нет необходимых инструментов для воздействия на коренные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время", - отметил Саркисян.

https://ru.sputnik.md/20211210/kulminskiy-prichina-otstavka-47109119.html

армения

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

армения, отставка, президент