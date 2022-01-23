https://ru.sputnik.md/20220123/rodstvenniki-i-prosto-khoroshie-lyudi-kto-prishel-v-gosstruktury-moldovy-48227459.html

Родственники и просто "хорошие люди": кто пришел в госструктуры Молдовы

Родственники и просто "хорошие люди": кто пришел в госструктуры Молдовы

Обсудили с экс-депутатом молдавского парламента, к чему может привести Молдову и ее народ кризис кадров в верхах власти.

2022-01-23T17:06+0200

2022-01-23T17:06+0200

2022-01-23T17:06+0200

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Приходя к практически абсолютной власти в стране, представители партии "Действие и солидарность" (PAS) не раз заявляли о том, что места в министерствах и ведомствах в Молдове должны занять так называемые "хорошие люди" (oameni buni), а представители чиновничьего класса, которые, по мнению представителей политформирования, являлись коррумпированными, должны быть отправлены в отставку. Чистку провели, но оказалось, что многочисленные выходцы из прозападных общественных организаций и разношерстные родственники руководителей PAS и государства попросту растерялись, когда им вверили заниматься развитием различных государственных отраслей. К чему приведет Молдову и ее народ кризис кадров в верхах власти, обсудили с политическим аналитиком, депутатом первого созыва молдавского парламента Валентином Крыловым.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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