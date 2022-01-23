https://ru.sputnik.md/20220123/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-kholodaet-48242600.html

Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

Самый точный прогноз погоды: в Молдове холодает

Самый точный прогноз на январь 2022 года: какой будет погода

2022-01-23T07:00+0200

2022-01-23T07:00+0200

2022-01-23T07:00+0200

в молдове

прогно погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 23 января погода будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления.Переменная облачность, слабый снег. Местами на дорогах гололедица.Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от 0 до -5 градусов по Цельсию, ночью – от –3 до –8.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 января: днем – от –1 до –3 , ночью – от –6 до –4 градусов.В понедельник, 24 января, в Молдове еще похолодает, в отдельных районах ожидается до –11 градусов, ночью - до -8. Возможны небольшие снегопады.Праздники и народные приметыВ этот день принято почитать святителя Григория, епископа Нисского. В народе принято делать заготовки для пантаклей, создавать обереги для разных целей. Наиболее благоприятным будет время для работы с зеркалами и квадратами, а также снятия порчи.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, прогно погоды, народные приметы