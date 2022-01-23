https://ru.sputnik.md/20220123/stoimost-taksi-kishineve-rost-mashin-menshe-48246797.html
Кишиневские таксисты с понедельника поднимут цены или не выйдут в рейсы
Кишиневские таксисты с понедельника поднимут цены или не выйдут в рейсы
В молдавских службах такси утверждают, что поднявшиеся цены на метан сделали их работу убыточной.
2022-01-23T11:20+0200
2022-01-23T11:20+0200
2022-01-23T11:54+0200
общество
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такси
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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила в воскресенье, что уже с понедельника в молдавской столице может ощущаться острая нехватка машин такси."В связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. Если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд", - говорится в официальном сообщении Ассоциации.Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу, 23 января.В результате 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.
https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html
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Дмитрий Терехов
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кишинев, цены, такси
Кишиневские таксисты с понедельника поднимут цены или не выйдут в рейсы
11:20 23.01.2022 (обновлено: 11:54 23.01.2022)
В молдавских службах такси утверждают, что поднявшиеся цены на метан сделали их работу убыточной.
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила в воскресенье, что уже с понедельника в молдавской столице может ощущаться острая нехватка машин такси.
"В связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. Если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд", - говорится в официальном сообщении Ассоциации.
Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.
Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу, 23 января.
В результате 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.
Многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.