https://ru.sputnik.md/20220123/stoimost-taksi-kishineve-rost-mashin-menshe-48246797.html

Кишиневские таксисты с понедельника поднимут цены или не выйдут в рейсы

Кишиневские таксисты с понедельника поднимут цены или не выйдут в рейсы

В молдавских службах такси утверждают, что поднявшиеся цены на метан сделали их работу убыточной.

2022-01-23T11:20+0200

2022-01-23T11:20+0200

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общество

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цены

такси

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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила в воскресенье, что уже с понедельника в молдавской столице может ощущаться острая нехватка машин такси."В связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. Если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд", - говорится в официальном сообщении Ассоциации.Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу, 23 января.В результате 22 января на автозаправочных станция Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.

https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html

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2022

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кишинев, цены, такси