Коронавирус
У Оргеева свой взгляд на пандемию: дети - в классах, отдыхающие - в парках
12:18 23.01.2022 (обновлено: 12:19 23.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
© Sputnik / Mihai Caraus
В правительстве Молдовы объявили незаконным решение оргеевских властей не вводить в районе жесткие антиковидные ограничения.
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Оргеевского района решила, что школьники региона будут продолжать занятия с
физическим присутствием в классах.
физическим присутствием в классах.
Решение принято несмотря на то, что на республиканском уровне предписано закрыть школы и перевести занятия в онлайн-режим. Отметим также, что это не единственное послабление, принятое в районе на фоне жестких антиковидных мер на остальной территории республики.
"Члены Чрезвычайной комиссии общественного здоровья Оргеевского района решили внести некоторые изменения с учетом эпидемиологической ситуации в районе. В отличие от решений Национальной комиссии, было разрешено проводить ряд мероприятий, в том числе в общеобразовательных и внешкольных учреждениях с физическим присутствием учащихся", - сказано в сообщении районного Совета Оргеева.
Также в Оргееве разрешено проводить научные встречи, конференции,
семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с
физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.
семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с
физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.
"В этом же контексте Комиссией разрешены следующие виды деятельности: организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, поминки, праздничные трапезы), работа зон отдыха и парков развлечений, массовые мероприятия с соблюдением всех антипандемических норм", - говорится в пресс-релизе оргеевских властей.
По словам председателя Оргеевского района Дину Цуркану, в случае
обострения эпидемиологической ситуации в районе в срочном порядке будет
созвана Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения для
выработки новых предложений против распространения вируса и возможных
ограничений.
обострения эпидемиологической ситуации в районе в срочном порядке будет
созвана Чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения для
выработки новых предложений против распространения вируса и возможных
ограничений.
Между тем уже последовала реакция молдавского правительства, объявившего решения властей региона незаконными.
"Напоминаем, что только Чрезвычайная национальная комиссия по общественному здравоохранению (CNESP) является органом, устанавливающим правила в кризисной ситуации, созданной пандемией COVID-19. Ее решения являются обязательными для всех региональных комиссий", - сказано в сообщении пресс-службы правительства.
Также сообщается, что действия властей Оргеевского района будут "проверены на законность" соответствующими инстанциями.