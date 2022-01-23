https://ru.sputnik.md/20220123/v-gagauzii-zaderzhan-voditel-kotoryy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-48250249.html
В Гагаузии задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
В Гагаузии задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
Подозреваемый пытался отрицать вину, утверждая, что продал автомобиль еще до происшествия.
2022-01-23T14:47+0200
2022-01-23T14:47+0200
2022-01-23T14:47+0200
общество
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водитель
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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунги задержали водителя, который в пятницу близ Томая насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия."В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан минувшей ночью. Им оказался 59-летний житель Комрата. Подозреваемый пытался отрицать свою вину, утверждая, что продал участвовавший в ДТП автомобиль", - сообщили в полицейском ведомстве Молдовы.Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана в суде, водителю-беглецу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и лишение водительских прав.
https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html
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в молдове, дтп, гагаузия, водитель
В Гагаузии задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП
Подозреваемый пытался отрицать вину, утверждая, что продал автомобиль еще до происшествия.
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунги задержали водителя, который в пятницу близ Томая насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан минувшей ночью. Им оказался 59-летний житель Комрата. Подозреваемый пытался отрицать свою вину, утверждая, что продал участвовавший в ДТП автомобиль", - сообщили в полицейском ведомстве Молдовы.
Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана в суде, водителю-беглецу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и лишение водительских прав.