https://ru.sputnik.md/20220123/v-gagauzii-zaderzhan-voditel-kotoryy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-48250249.html

В Гагаузии задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

В Гагаузии задержан водитель, который насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Подозреваемый пытался отрицать вину, утверждая, что продал автомобиль еще до происшествия.

2022-01-23T14:47+0200

2022-01-23T14:47+0200

2022-01-23T14:47+0200

общество

в молдове

дтп

гагаузия

водитель

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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Сотрудники Инспектората полиции Чадыр-Лунги задержали водителя, который в пятницу близ Томая насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия."В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель был задержан минувшей ночью. Им оказался 59-летний житель Комрата. Подозреваемый пытался отрицать свою вину, утверждая, что продал участвовавший в ДТП автомобиль", - сообщили в полицейском ведомстве Молдовы.Подозреваемый задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана в суде, водителю-беглецу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и лишение водительских прав.

https://ru.sputnik.md/20220102/tragediya-18-letnyaya-devushka-pogibla-47701781.html

гагаузия

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2022

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в молдове, дтп, гагаузия, водитель