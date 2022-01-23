https://ru.sputnik.md/20220123/v-kishineve-budut-otkryty-dopolnitelnye-punkty-testirovaniya-na-covid-19-48251689.html

В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19

В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19

В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19

2022-01-23T15:57+0200

2022-01-23T15:57+0200

2022-01-23T16:06+0200

коронавирус

кишинев

ион чебан

тестирование

примэрия

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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Примэрия Кишинева намерена открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Он сообщил, что примэрия также обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки, в дополнение ко всем учреждениям первичной медицинской помощи. "Я созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации", - сообщил градоначальник.По его словам, будет увеличено число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой Территориальной медицинской ассоциации и в каждом Центре семейных врачей для предоставления пациентам необходимой информации.Кроме того, с 23 января начал функционировать блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также в воскресенье заработало еще одно, четвертое по счету, отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице В. Игнатенко.

https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html

кишинев

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2022

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кишинев, ион чебан, тестирование, примэрия