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В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
2022-01-23T15:57+0200
2022-01-23T16:06+0200
коронавирус
кишинев
ион чебан
тестирование
примэрия
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КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Примэрия Кишинева намерена открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Он сообщил, что примэрия также обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки, в дополнение ко всем учреждениям первичной медицинской помощи. "Я созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации", - сообщил градоначальник.По его словам, будет увеличено число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой Территориальной медицинской ассоциации и в каждом Центре семейных врачей для предоставления пациентам необходимой информации.Кроме того, с 23 января начал функционировать блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также в воскресенье заработало еще одно, четвертое по счету, отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице В. Игнатенко.
https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html
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кишинев, ион чебан, тестирование, примэрия

В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19

15:57 23.01.2022 (обновлено: 16:06 23.01.2022)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково
Экспресс-тестирование на COVID-19 в аэропорту Внуково - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
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Дмитрий Терехов
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В Кишиневе резко выросло число желающих сдать тест на коронавирус.
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Примэрия Кишинева намерена открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

В последние дни значительно увеличилось количество желающих пройти тестирование на коронавирус. Новые пункты тестирования необходимы, чтобы избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству граждан.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Он сообщил, что примэрия также обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки, в дополнение ко всем учреждениям первичной медицинской помощи.
"Я созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации", - сообщил градоначальник.
По его словам, будет увеличено число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой Территориальной медицинской ассоциации и в каждом Центре семейных врачей для предоставления пациентам необходимой информации.
Кроме того, с 23 января начал функционировать блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также в воскресенье заработало еще одно, четвертое по счету, отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице В. Игнатенко.
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