https://ru.sputnik.md/20220123/v-kishineve-budut-otkryty-dopolnitelnye-punkty-testirovaniya-na-covid-19-48251689.html
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
2022-01-23T15:57+0200
2022-01-23T15:57+0200
2022-01-23T16:06+0200
коронавирус
кишинев
ион чебан
тестирование
примэрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0b/31253499_0:164:3057:1883_1920x0_80_0_0_5ff811659fa3ce932833252ccb858958.jpg
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Примэрия Кишинева намерена открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Он сообщил, что примэрия также обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки, в дополнение ко всем учреждениям первичной медицинской помощи. "Я созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации", - сообщил градоначальник.По его словам, будет увеличено число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой Территориальной медицинской ассоциации и в каждом Центре семейных врачей для предоставления пациентам необходимой информации.Кроме того, с 23 января начал функционировать блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также в воскресенье заработало еще одно, четвертое по счету, отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице В. Игнатенко.
https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/0b/31253499_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5246dbf992f87624f5cb6f72ab5a5bdf.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, ион чебан, тестирование, примэрия
В Кишиневе будут открыты дополнительные пункты тестирования на COVID-19
15:57 23.01.2022 (обновлено: 16:06 23.01.2022)
В Кишиневе резко выросло число желающих сдать тест на коронавирус.
КИШИНЕВ, 23 янв– Sputnik. Примэрия Кишинева намерена открыть дополнительные пункты тестирования на COVID-19 в учреждениях первичной медицинской помощи. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.
В последние дни значительно увеличилось количество желающих пройти тестирование на коронавирус. Новые пункты тестирования необходимы, чтобы избежать скопления людей в поликлиниках и помочь как можно большему количеству граждан.
Он сообщил, что примэрия также обратится в МВД с просьбой разместить отапливаемые и оборудованные палатки, в дополнение ко всем учреждениям первичной медицинской помощи.
"Я созвал кризисную ячейку совместно с Главным управлением медицинской и социальной помощи и руководителями медицинских учреждений для планирования и реализации срочных мер по оказанию медицинской помощи в сложившейся кризисной ситуации", - сообщил градоначальник.
По его словам, будет увеличено число номеров телефонов и штат медицинских регистраторов в каждой Территориальной медицинской ассоциации и в каждом Центре семейных врачей для предоставления пациентам необходимой информации.
Кроме того, с 23 января начал функционировать блок COVID-19 на 150 мест для взрослых в Муниципальной фтизиопульмонологической больнице. Также в воскресенье заработало еще одно, четвертое по счету, отделение на 30 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной детской больнице В. Игнатенко.