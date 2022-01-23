https://ru.sputnik.md/20220123/vadim-cheban-vliyanie-metana-na-rynok-motornogo-topliva-v-moldove---nichtozhno-48248443.html
Вадим Чебан: влияние метана на рынок моторного топлива в Молдове - ничтожно
Вадим Чебан: влияние метана на рынок моторного топлива в Молдове - ничтожно
Глава АО "Молдовагаз" убежден, что подорожавший метан остается конкурентоспособным видом топлива в стране.
2022-01-23T13:31+0200
2022-01-23T13:31+0200
2022-01-23T13:49+0200
экономика
в молдове
молдовагаз
вадим чебан
цены
топливо
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Даже в условиях резко поднявшейся цены метан как вид моторного топлива не теряет своей актуальности в Молдове. Об этом заявил директор "Молдовагаза" Вадим Чебан."Из общего количества транспортных средств в Молдове, а это более миллиона единиц по данным на 2020 год, лишь порядка 20 тысяч используют метан в качестве моторного топлива. При этом более половины из них наравне с газом способны использовать и бензин", - сообщил Чебан.Глава "Молдовагаза" привел данные статистики, согласно которой на 2020 год в структуре продаж топлива в республике метан занимает не более 3%, в то время как дизельное топливо - 75%, бензин - 12%, пропан - 10%.Он подчеркивает: при текущей цене на метан в 17,60 лея за кубометр этот вид топлива остается конкурентоспособным по сравнению с традиционными видами, поскольку дизель стоит 19,50 лея за литр, бензин – 22,50 лея.Каждый молдавский автовладелец, утверждает Чебан, располагает полной свободой выбора моторного топлива для своего транспортного средства, учитывая "разнообразие продуктов и обширную сеть заправочных станций по всей территории страны".Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу, 23 января.В результате 22 января на автозаправочных станциях Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.
https://ru.sputnik.md/20220122/moldova-rezko-podorozhal-metan-48236892.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
в молдове, молдовагаз, вадим чебан, цены, топливо
Вадим Чебан: влияние метана на рынок моторного топлива в Молдове - ничтожно
13:31 23.01.2022 (обновлено: 13:49 23.01.2022)
Глава АО "Молдовагаз" убежден, что подорожавший метан остается конкурентоспособным видом топлива в стране.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Даже в условиях резко поднявшейся цены метан как вид моторного топлива не теряет своей актуальности в Молдове. Об этом заявил директор "Молдовагаза" Вадим Чебан.
"Из общего количества транспортных средств в Молдове, а это более миллиона единиц по данным на 2020 год, лишь порядка 20 тысяч используют метан в качестве моторного топлива. При этом более половины из них наравне с газом способны использовать и бензин", - сообщил Чебан.
Глава "Молдовагаза" привел данные статистики, согласно которой на 2020 год в структуре продаж топлива в республике метан занимает не более 3%, в то время как дизельное топливо - 75%, бензин - 12%, пропан - 10%.
"Из этих данных видно, что влияние метана на рынок моторного топлива ничтожно мало при абсолютном доминировании продуктов нефтепереработки. В рамках общего тренда повышения цен на все традиционные виды топлива рост цен на метан является объективным", - утверждает Чебан.
Он подчеркивает: при текущей цене на метан в 17,60 лея за кубометр этот вид топлива остается конкурентоспособным по сравнению с традиционными видами, поскольку дизель стоит 19,50 лея за литр, бензин – 22,50 лея.
Каждый молдавский автовладелец, утверждает Чебан, располагает полной свободой выбора моторного топлива для своего транспортного средства, учитывая "разнообразие продуктов и обширную сеть заправочных станций по всей территории страны".
Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. Об этом заявили в компании Transautogaz в субботу, 23 января.
В результате 22 января на автозаправочных станциях Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.
Многие водители Молдовы, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.