https://ru.sputnik.md/20220123/vlasti-es-potratili-21-milliard-evro-na-pomosch-grazhdanam-v-kholodnyy-period-goda-48245196.html

Власти ЕС потратили 21 миллиард евро на помощь гражданам в холодный период года

Власти ЕС потратили 21 миллиард евро на помощь гражданам в холодный период года

Власти ЕС потратили 21 миллиард евро на помощь гражданам в холодный период года

2022-01-23T11:56+0200

2022-01-23T11:56+0200

2022-01-23T11:56+0200

поддержка

европейский союз

газ

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Поддержка потребителей в странах ЕС из-за высоких цен на энергоносители составила 21 миллиард евро, передает РИА Новости.Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон напомнила, что за последние месяцы цены на газ в мире достигали исторических максимумов. Это повлияло, в частности, на тарифы на электричество в ЕС, из-за чего некоторым гражданам и компаниям стало трудно оплачивать соответствующие счета."Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.По ее словам, в эти меры не входит поддержка, связанная с налоговыми послаблениями. Однако, добавила Симсон, всех предпринятых шагов недостаточно для полного разрешения сложившейся ситуации.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

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поддержка, европейский союз, газ