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Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер
Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер
Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер
2022-01-23T18:30+0200
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брюссель
протест
водомеры
слезоточивый газ
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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и водометы против митингующих из-за ужесточения санитарно-карантинных мер, передает РИА Новости."Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы", - информируют местные СМИ.Сообщается, что участники акции также потребовали от правительства страны уйти в отставку из-за нарушений Конституции.По данным местной полиции, участниками протеста в Брюсселе стали около 50 тысяч человек.Во время беспорядков манифестанты разгромили офис Европейской службы внешних связей.
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брюссель, протест, водомеры, слезоточивый газ

Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер

18:30 23.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON Протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе
 Протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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В акциях протеста участвуют около 50 тысяч граждан Бельгии.
КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и водометы против митингующих из-за ужесточения санитарно-карантинных мер, передает РИА Новости.
"Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы", - информируют местные СМИ.
Сообщается, что участники акции также потребовали от правительства страны уйти в отставку из-за нарушений Конституции.

По данным местной полиции, участниками протеста в Брюсселе стали около 50 тысяч человек.
Во время беспорядков манифестанты разгромили офис Европейской службы внешних связей.
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