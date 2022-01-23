https://ru.sputnik.md/20220123/vodomet-slezotochivyy-gaz-bryussel-protivnik-antikovidnye-meri-48254489.html

Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер

Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер

Водометы и слезоточивый газ – в Брюсселе разгоняют митинг против антиковидных мер

2022-01-23T18:30+0200

2022-01-23T18:30+0200

2022-01-23T18:30+0200

брюссель

протест

водомеры

слезоточивый газ

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КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Полиция Брюсселя применила слезоточивый газ и водометы против митингующих из-за ужесточения санитарно-карантинных мер, передает РИА Новости."Полиция использовала водомет и слезоточивый газ против протестующих после того, как те начали кидать в полицию предметы", - информируют местные СМИ.Сообщается, что участники акции также потребовали от правительства страны уйти в отставку из-за нарушений Конституции.По данным местной полиции, участниками протеста в Брюсселе стали около 50 тысяч человек.Во время беспорядков манифестанты разгромили офис Европейской службы внешних связей.

брюссель

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брюссель, протест, водомеры, слезоточивый газ