https://ru.sputnik.md/20220124/chto-zhdet-ekonomiku-i-agrarnuyu-otrasl-moldovy-pri-vlasti-pas-48112923.html
Гырбу: что ждет экономику и аграрную отрасль Молдовы при власти PAS
Гырбу: что ждет экономику и аграрную отрасль Молдовы при власти PAS
Эксперт в эфире оценил состояние национальной экономики республики и отрасли сельского хозяйства
2022-01-24T09:00+0200
2022-01-24T09:00+0200
2022-01-24T11:13+0200
радио
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решение
экономика
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Гырбу: что ждет экономику и аграрную отрасль Молдовы при власти PAS
Гырбу: что ждет экономику и аграрную отрасль Молдовы при власти PAS
Весь вал экономических проблем, которые сегодня главенствуют в Молдове и с которыми необходимо справляться правительству, утвержденному партией "Действие и солидарность", появился не при власти PAS, а на протяжении ряда последних нескольких лет, поэтому не стоит списывать всю вину за их существование исключительно на данное политическое формирование. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу. "Это касается и сектора сельского хозяйства. До прихода к власти PAS у руководителей страны не было четкого видения, плана действий в этой отрасли, методов ее развития. Это можно понять, посмотрев на структуру экспорта Молдовы. Главными категориями молдавского экспорта остаются зерновые, фрукты и овощи", – сказал собеседник.По мнению экономического эксперта, такие экспортные категории не приводят к получению повышенных экспортных прибылей, Молдова отправляет на реализацию за рубеж фактически только сырье.Специалист уверен: такая необычная ситуация с экспортно-импортными поставками вряд ли может подтвердить статус Молдовы как развитой сельскохозяйственной страны. Тем не менее, по утверждению Гырбу, у Молдовы есть потенциал для развития экономики в целом и аграрной отрасли в частности."Я не думаю, что нынешнее правительство что-то существенно поменяет в этом секторе и решит системные огромные проблемы, появившиеся ранее. Правительство PAS очень слабое, у него нет понимания решения экономических проблем, вряд ли у этих чиновников хватит смелости поменять положение дел в национальном хозяйстве", – подчеркнул эксперт.Гырбу резюмировал: пока еще рано делать окончательные выводы относительно дальнейших способностей правительства PAS к решению системных проблем экономики республики, однако по "почерку" нынешнего кабмина вряд ли можно утверждать о том, что позитивные изменения станут реальностью.
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Андрей Петрик
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проблемы, молдова, решение, экономика, аудио
Гырбу: что ждет экономику и аграрную отрасль Молдовы при власти PAS
09:00 24.01.2022 (обновлено: 11:13 24.01.2022)
Эксперт в эфире оценил состояние национальной экономики республики и отрасли сельского хозяйства и со скептицизмом отнесся к тому, что нынешнее правительство сможет осуществить значительные перемены.
Весь вал экономических проблем, которые сегодня главенствуют в Молдове и с которыми необходимо справляться правительству, утвержденному партией "Действие и солидарность", появился не при власти PAS, а на протяжении ряда последних нескольких лет, поэтому не стоит списывать всю вину за их существование исключительно на данное политическое формирование. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
"Это касается и сектора сельского хозяйства. До прихода к власти PAS у руководителей страны не было четкого видения, плана действий в этой отрасли, методов ее развития. Это можно понять, посмотрев на структуру экспорта Молдовы. Главными категориями молдавского экспорта остаются зерновые, фрукты и овощи", – сказал собеседник.
По мнению экономического эксперта, такие экспортные категории не приводят к получению повышенных экспортных прибылей, Молдова отправляет на реализацию за рубеж фактически только сырье.
Если сравнить соотношение экспорта и импорта, получается, что объемов сельхозпродукции, реализуемой за границу, больше, но получаем мы от него меньше средств. В то же время импортные поставки для развития аграрной отрасли меньше, но гораздо дороже.
Виорел Гырбу
Экономический эксперт
Специалист уверен: такая необычная ситуация с экспортно-импортными поставками вряд ли может подтвердить статус Молдовы как развитой сельскохозяйственной страны. Тем не менее, по утверждению Гырбу, у Молдовы есть потенциал для развития экономики в целом и аграрной отрасли в частности.
"Я не думаю, что нынешнее правительство что-то существенно поменяет в этом секторе и решит системные огромные проблемы, появившиеся ранее. Правительство PAS очень слабое, у него нет понимания решения экономических проблем, вряд ли у этих чиновников хватит смелости поменять положение дел в национальном хозяйстве", – подчеркнул эксперт.
Гырбу резюмировал: пока еще рано делать окончательные выводы относительно дальнейших способностей правительства PAS к решению системных проблем экономики республики, однако по "почерку" нынешнего кабмина вряд ли можно утверждать о том, что позитивные изменения станут реальностью.