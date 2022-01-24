https://ru.sputnik.md/20220124/churya-mezhdu-mayey-sandu-i-rossiey-narisovali-krasnuyu-liniyu-48166028.html
Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали "красную линию"
Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали "красную линию"
Молдавская власть и Россия разделены красными линиями
2022-01-24T08:00+0200
2022-01-24T08:00+0200
2022-01-24T10:32+0200
радио
молдова
кризис
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Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали красную линию
Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали красную линию
Газовый кризис – это в большой степени итог геополитического выбора молдавской власти и узости ее мышления, чем отражение ситуации на мировых энергетических рынках – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.Президент Молдовы не может пойти на сближение с Россией без одобрения западных партнеров по развитию, уверен аналитик."Нежелание создать серьезный переговорный процесс и идти дальше определенных "красных линий", которые Запад и Украина расчертили перед Молдовой. Эти линии понятны молдавской власти, но не совсем понятны гражданам. Майя Санду знает, что она не может идти на сближение с Россией без согласия Запада", – сказал Чуря.Политолог считает, что в энергетическом кризисе виновна нынешняя власть, которая готова жертвовать интересами страны ради геополитики."Именно поэтому мы получили как следствие переговоров с "Газпромом" минимально удовлетворительную цену, имеющую тенденцию к росту, поэтому ситуация становится все хуже и хуже. Расчет Кишинева был в том, что цены будут падать, а они растут. Геополитическая узость восприятия привела к этому", – резюмировал собеседник.Второй раз за последние несколько месяцев в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову. Разговоры о возможном отключении газа становятся уже чем-то привычным в информационном поле страны.
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Сергей Цуркану
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, кризис, газ, аудио
Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали "красную линию"
08:00 24.01.2022 (обновлено: 10:32 24.01.2022)
Политический аналитик высказал свое мнение о сложности геополитической адаптации к реальности молдавских политиков.
Газовый кризис – это в большой степени итог геополитического выбора молдавской власти и узости ее мышления, чем отражение ситуации на мировых энергетических рынках – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политолог Корнелиу Чуря.
"Прозвучит это странно, но главная причина – зацикленность на геополитике неопытной власти. Что и привело ко всем этим проблемам", – заявил собеседник.
Президент Молдовы не может пойти на сближение с Россией без одобрения западных партнеров по развитию, уверен аналитик.
"Нежелание создать серьезный переговорный процесс и идти дальше определенных "красных линий", которые Запад и Украина расчертили перед Молдовой. Эти линии понятны молдавской власти, но не совсем понятны гражданам. Майя Санду знает, что она не может идти на сближение с Россией без согласия Запада", – сказал Чуря.
Политолог считает, что в энергетическом кризисе виновна нынешняя власть, которая готова жертвовать интересами страны ради геополитики.
"Именно поэтому мы получили как следствие переговоров с "Газпромом" минимально удовлетворительную цену, имеющую тенденцию к росту, поэтому ситуация становится все хуже и хуже. Расчет Кишинева был в том, что цены будут падать, а они растут. Геополитическая узость восприятия привела к этому", – резюмировал собеседник.
Второй раз за последние несколько месяцев в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову. Разговоры о возможном отключении газа становятся уже чем-то привычным в информационном поле страны.