https://ru.sputnik.md/20220124/churya-mezhdu-mayey-sandu-i-rossiey-narisovali-krasnuyu-liniyu-48166028.html

Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали "красную линию"

Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали "красную линию"

Молдавская власть и Россия разделены красными линиями

2022-01-24T08:00+0200

2022-01-24T08:00+0200

2022-01-24T10:32+0200

радио

молдова

кризис

газ

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Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали красную линию Чуря: между Майей Санду и Россией нарисовали красную линию

Газовый кризис – это в большой степени итог геополитического выбора молдавской власти и узости ее мышления, чем отражение ситуации на мировых энергетических рынках – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.Президент Молдовы не может пойти на сближение с Россией без одобрения западных партнеров по развитию, уверен аналитик."Нежелание создать серьезный переговорный процесс и идти дальше определенных "красных линий", которые Запад и Украина расчертили перед Молдовой. Эти линии понятны молдавской власти, но не совсем понятны гражданам. Майя Санду знает, что она не может идти на сближение с Россией без согласия Запада", – сказал Чуря.Политолог считает, что в энергетическом кризисе виновна нынешняя власть, которая готова жертвовать интересами страны ради геополитики."Именно поэтому мы получили как следствие переговоров с "Газпромом" минимально удовлетворительную цену, имеющую тенденцию к росту, поэтому ситуация становится все хуже и хуже. Расчет Кишинева был в том, что цены будут падать, а они растут. Геополитическая узость восприятия привела к этому", – резюмировал собеседник.Второй раз за последние несколько месяцев в стране сложилась кризисная ситуация в энергетическом секторе, связанная с оплатой поставки природного газа в Молдову. Разговоры о возможном отключении газа становятся уже чем-то привычным в информационном поле страны.

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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