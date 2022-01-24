https://ru.sputnik.md/20220124/covid-19-moldova-48281648.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-24T19:49+0200
2022-01-24T19:49+0200
2022-01-24T19:51+0200
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2834 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: девять – из Румынии, три – из Украины, по одному – из России, Германии и Италии.За минувшие сутки проведено 10 976 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 412 231.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 128 случаев инфицирования: 24 – у врачей, 72 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2219 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 181 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).В то же время за сутки выздоровели 843 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 371 836.Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 542.
https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:49 24.01.2022 (обновлено: 19:51 24.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 2834 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
В том числе зарегистрировано 15 случаев "импорта" инфекции: девять – из Румынии, три – из Украины, по одному – из России, Германии и Италии.
За минувшие сутки проведено 10 976 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 412 231.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 128 случаев инфицирования: 24 – у врачей, 72 – у медсестер, 32 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 2219 человек, в крайне тяжелом состоянии находится 181 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).
В то же время за сутки выздоровели 843 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 371 836.
Минздрав сообщает о 20 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 542.