https://ru.sputnik.md/20220124/deputat-parlament-moldova-pase-48282773.html

Депутат парламента Молдовы избран вице-председателем ПАСЕ

Депутат парламента Молдовы избран вице-председателем ПАСЕ

Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой был избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы на 2022 год

2022-01-24T23:35+0200

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Вице-спикер парламента Молдовы Михаил Попшой был избран вице-председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на 2022 год.Новый состав руководства ПАСЕ был выбран в понедельник в рамках зимней сессии, которая проходит с 24 по 28 января в смешанном формате. Председателем (ПАСЕ) был избран голландский сенатор Тини Кокс. На этом посту он сменил бельгийского депутата Хендрика Дамса и стал 34-м председателем ПАСЕ и третьим гражданином Нидерландов, занявшим этот пост. Сообщается, что Кокс победил в первом туре голосования, набрав 164 голоса. За его конкурента на выборах, депутата Верховной рады Украины Марию Мезенцеву проголосовало 80 человек.В своей вступительной речи Кокс призвал Ассамблею реализовать повестку дня, изложенную в прошлом году в ее резолюции о стратегических приоритетах Совета Европы."Эта организация должна оставаться опорой демократической безопасности, гарантом прав человека и верховенства закона, а также платформой для эффективной многосторонности в Европе", – сказал он.Глава ПАСЕ, а также 18 вице-председателей Ассамблеи избираются сроком на один год, их мандат может быть продлен единожды.

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