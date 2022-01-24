https://ru.sputnik.md/20220124/fee-nord-trebuet-povysit-tarif-dlya-potrebiteley-do-3-leev-za-kvtch-48266291.html
FEE Nord требует повысить тариф для потребителей до 3 леев за кВт/ч
FEE Nord требует повысить тариф для потребителей до 3 леев за кВт/ч
Поставщик электроэнергии для северных районов республики требует поднять тариф для потребителей на 50%.
2022-01-24T13:00+0200
2022-01-24T13:00+0200
2022-01-24T13:00+0200
электроэнергия
тариф на электричество
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Поставщик электроэнергии для северных районов Молдовы FEE Nord обратился в НАРЭ с требованием повысить тариф для бытовых потребителей с 2,08 лея до 3,06 лея за кВт/ч. Запрос компании опубликован на сайте НАРЭ.FEE Nord прогнозирует, что закупочная цена электроэнергии в 2022 году вырастет до 1,89 леев за кВт/ч, вместо 1,06 в 2021 году.Напомним, компания Premier Energy, которая обслуживает центр и юг республики, требует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1,51 лея за кВт/ч до 2,79 лея/кВтч с 1 февраля 2022 года.
https://ru.sputnik.md/20220119/moldovagaz-povyshenie-tarif-gaz-48147919.html
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Евгений Чебан
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электроэнергия, тариф на электричество, в молдове
FEE Nord требует повысить тариф для потребителей до 3 леев за кВт/ч
Поставщик электроэнергии для северных районов республики требует поднять тариф для потребителей на 50%.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Поставщик электроэнергии для северных районов Молдовы FEE Nord обратился в НАРЭ с требованием повысить тариф для бытовых потребителей с 2,08 лея до 3,06 лея за кВт/ч. Запрос компании опубликован на сайте НАРЭ.
FEE Nord прогнозирует, что закупочная цена электроэнергии в 2022 году вырастет до 1,89 леев за кВт/ч, вместо 1,06 в 2021 году.
Напомним, компания Premier Energy, которая обслуживает центр и юг республики, требует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1,51 лея за кВт/ч до 2,79 лея/кВтч с 1 февраля 2022 года.