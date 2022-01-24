https://ru.sputnik.md/20220124/fee-nord-trebuet-povysit-tarif-dlya-potrebiteley-do-3-leev-za-kvtch-48266291.html

FEE Nord требует повысить тариф для потребителей до 3 леев за кВт/ч

FEE Nord требует повысить тариф для потребителей до 3 леев за кВт/ч

Поставщик электроэнергии для северных районов республики требует поднять тариф для потребителей на 50%.

2022-01-24T13:00+0200

2022-01-24T13:00+0200

2022-01-24T13:00+0200

электроэнергия

тариф на электричество

экономика

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/18/45031826_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_61f7919ded1a0b5242bb94083496261c.jpg

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Поставщик электроэнергии для северных районов Молдовы FEE Nord обратился в НАРЭ с требованием повысить тариф для бытовых потребителей с 2,08 лея до 3,06 лея за кВт/ч. Запрос компании опубликован на сайте НАРЭ.FEE Nord прогнозирует, что закупочная цена электроэнергии в 2022 году вырастет до 1,89 леев за кВт/ч, вместо 1,06 в 2021 году.Напомним, компания Premier Energy, которая обслуживает центр и юг республики, требует повысить тариф на электроэнергию для бытовых потребителей с 1,51 лея за кВт/ч до 2,79 лея/кВтч с 1 февраля 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20220119/moldovagaz-povyshenie-tarif-gaz-48147919.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

электроэнергия, тариф на электричество, в молдове