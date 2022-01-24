https://ru.sputnik.md/20220124/gde-v-kishineve-24-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48259990.html

Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы

Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы

Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.

2022-01-24T09:31+0200

2022-01-24T09:31+0200

2022-01-24T11:14+0200

мобильный пункт

вакцинация

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают действовать и в январе, однако с 24 января меняется время их работы.В кишиневской мэрии сообщили, что с понедельника троллейбусы и автобусы для вакцинации будут начинать работу в 12.00 и завершать в 18.00.В понедельник, 24 января, троллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй.Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.Где будут находиться пункты вакцинации 25 январяТроллейбус отправится на Чеканы на пересечение проспекта Мирчи чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру.Автобус поедет в сектор Ботаника (поселок Аэропорта) на проспект Дачия, 62, к магазину Linella.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

мобильный пункт, вакцинация, в молдове