https://ru.sputnik.md/20220124/gde-v-kishineve-24-yanvarya-nakhodyatsya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-48259990.html
Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы
Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
2022-01-24T09:31+0200
2022-01-24T09:31+0200
2022-01-24T11:14+0200
мобильный пункт
вакцинация
коронавирус
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают действовать и в январе, однако с 24 января меняется время их работы.В кишиневской мэрии сообщили, что с понедельника троллейбусы и автобусы для вакцинации будут начинать работу в 12.00 и завершать в 18.00.В понедельник, 24 января, троллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй.Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.Где будут находиться пункты вакцинации 25 январяТроллейбус отправится на Чеканы на пересечение проспекта Мирчи чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру.Автобус поедет в сектор Ботаника (поселок Аэропорта) на проспект Дачия, 62, к магазину Linella.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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мобильный пункт, вакцинация, в молдове
Мобильные пункты вакцинации в Кишиневе меняют время работы
09:31 24.01.2022 (обновлено: 11:14 24.01.2022)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают действовать и в январе, однако с 24 января меняется время их работы.
В кишиневской мэрии сообщили, что с понедельника троллейбусы и автобусы для вакцинации будут начинать работу в 12.00 и завершать в 18.00.
В понедельник, 24 января, троллейбус отправится в Центр на пересечение Хынчештского шоссе и улицы Сихаструлуй.
Автобус поедет в сектор Буюканы на Каля Ешилор, 10, к магазину Fourchette.
Где будут находиться пункты вакцинации 25 января
Троллейбус отправится на Чеканы на пересечение проспекта Мирчи чел Бэтрын и улицы Петру Заднипру.
Автобус поедет в сектор Ботаника (поселок Аэропорта) на проспект Дачия, 62, к магазину Linella.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.