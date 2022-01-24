https://ru.sputnik.md/20220124/kishinev-tema-shantazha-so-storony-gazproma-48282093.html

Почему в Кишиневе упорно возвращаются к теме "шантажа" со стороны Газпрома

Почему в Кишиневе упорно возвращаются к теме "шантажа" со стороны Газпрома

В правительстве и администрации президента никак не могут решить, что они хотят от "Газпрома", в частности, и от Российской Федерации — в целом.

2022-01-24T21:41+0200

2022-01-24T21:41+0200

2022-01-24T21:43+0200

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То есть, что хотят — там знают совершенно точно. Сказать — не могут, с поиском формулировок большие трудности.Хотят газ по ценам Ямало-Ненецкого автономного округа, например. Беспошлинную и неквотированную торговлю сельхозпродукцией — тоже было бы недурно, и другие льготы в торговых отношениях с Россией и СНГ. Все это могло бы стать бесценным политическим ресурсом для президента и правящей партии "Действие и солидарность". Потому что экономическое здоровье и финансовая стабильность Молдовы зависят от российского рынка куда сильнее, чем это готовы признать прозападные власти страны. А от энергоресурсов, которые Молдова получает из России, зависят чуть более чем полностью.Но при этом хочется и поехать на "Крымскую платформу". Еще хочется лишить русский язык статуса языка межнационального общения, и вообще, повернуться к России спиной и решительно выбрать сторону геополитического фронта, который не Россия создавала. В Брюссель хочется ездить, и в Вашингтон — выслушивать похвалы, получать почетные дипломы и кредитные деньги. Много кредитных денег, которые позволяют отрешиться от всего суетного и не ломать голову над тем, как заработать свои.Хочется обниматься с НАТО, до боли, и принимать в аэропорту Кишинева самолеты военно-воздушных сил США — тоже. А вот в Москву ехать не хочется, совсем.Но чтобы при этом, одновременно — газ по дешевым ценам, как "для своих", по дружбе, и чтобы льготы, да.Совместить эти, такие противоположные желания — нелегкая задача. И неудивительно, что у высших руководителей государства, тонущих сразу в двух кризисах, это получается плохо.Президенту легче — командуя всем, формально она не руководит ничем, кроме своей администрации. А значит, имеет возможность промолчать, что Майя Санду в последнее время успешно и делала. Придерживаясь этой мудрой тактики, глава государства никак не комментировала события во время первого газового кризиса, редко появлялась в телеэфире и даже заставила журналистов гадать, куда "пропала" президент страны. (Это заставляет предположить, что когда президент все же выступает — то делает это осознанно, со специальной целью. Так сказать, донося месседж и рассчитывая, что этот месседж будет услышан).Почетное право заполнять информационный вакуум (и принимать на себя растущее недовольство населения) досталось премьер-министру Наталье Гаврилице. Прессе, которая следит за каждым выступлением главы правительства, было даже интересно наблюдать, как премьер мучительно колеблется между двумя полюсами — между "нам нужен газ, недорого" и генеральной линией правящей партии, которая видит будущее Молдовы в прихожей ЕС и в объятиях НАТО. Зато не видит — в рамках ЕАЭС и может быть, даже в СНГ.Наверное, страшнее ядерной зимы для президента Санду и премьера Гаврилицы был бы упрек в том, что они не бьют по "руке Москвы", сколь бы дружелюбно та рука протянута ни была.На такие упреки в телеэфирах и на трибунах руководители государства реагируют остро и мгновенно. Как мантру, повторяя, что "исключительно прагматические", "коммерческие", "рыночные", – и ни в коем случае, не более — такие у них отношения с Россией.Отсюда и происходят странные гибриды. Такие как требования Кишинева, чтобы "Газпром" в отношениях с Молдовой придерживался исключительно рыночных, строго коммерческих, непоколебимо "адамосмитовских" позиций. И одновременно обида и обвинения в "недружественных жестах", когда "Газпром" занимается тем, что от него Кишинев и требует — ведет себя как коммерсант, а не как друг закадычный.С одной стороны, власти в Кишиневе очень хочется — прямо из души рвется, и это заметно — заявить, что "Газпром" шантажирует Молдову. И что "независимость и суверенитет не продаются", и чтобы спеть государственный гимн при этом, а потом сразу вслед — оду "К радости" и может быть, немножко "Знамя, усыпанное звездами". Этот нарратив, практически идеальный голливудский сценарий, чудесно улегся бы в геополитические тренды. И повлек бы за собой водопад бонусов и очков при посещении (за очередным кредитом, например) любой из западных столиц.С другой стороны — газ-то, да чтобы не по рыночным, не по спотовым ценам, все-таки нужен, и нужен позарез. А если такое, как чуть раньше перечислено, назаявлять, то в "Газпроме", наверное, не поймут. Потому что и так пошли навстречу, успешно подписали контракт, который в правительстве Молдовы после подписания объявили крупной победой. Этот контракт и сейчас называют взаимовыгодным и "хорошим" — и премьер-министр, и вице-премьер Андрей Спыну как, собственно, творец победы.Хотя одновременно правительство как бы и ни при чем. Ведь это же чисто коммерческие отношения между "Молдовагазом" и "Газпромом", как нам популярно растолковывали несколько месяцев подряд и президент страны, и премьер-министр. Которые решительно не понимают, каким образом коммерческие отношения между двумя экономическими агентами могут касаться правительства и администрации президента.И вот так оно у нас все как-то и идет. Когда все хорошо — это победа правительства. Когда все плохо, например, не хватает денег на аванс за январь (а также, скорее всего, за февраль и за март) — то кабмин ни при чем (но при этом активно принимает участие в решении проблемы), а "Газпром" ведет себя "недружественно", отказываясь дать отсрочку — хотя в то же время от него ожидают исключительно коммерческого подхода.Как жители Молдовы, честь им и хвала, умудряются сохранять здравый ум в этом порванном в клочья, нездоровом психологическом пространстве, где правительство плодит взаимоисключающие геополитические реальности, и путается в них — вот что удивительно. Оставаться в здравом уме в таких обстоятельствах — задача для героев.

https://ru.sputnik.md/20220121/pochemu-sandu-do-sikh-por-ne-vstretilas-s-putinym-48230510.html

https://ru.sputnik.md/20220121/aleksey-pushkov-prokommentiroval-obvineniya-prezidenta-moldovy-v-adres-rossii-48231205.html

https://ru.sputnik.md/20220120/gavrilitsa-kontrakt-gazpromom-samyy-vygodnyy-vsekh-predlozheniy-rynka-48192126.html

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правительство, газпром, президент, колумнистика