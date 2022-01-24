https://ru.sputnik.md/20220124/kogda-perenesshie-covid-19-budut-vozvraschatsya-k-rabote-i-uchebe-novye-pravila-48263954.html

Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила

Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила

В обновленном клиническом протоколе по коронавирусу есть данные и о сроках возвращения на работу или учебу после перенесенного COVID-19.

2022-01-24T15:02+0200

2022-01-24T15:02+0200

2022-01-24T15:02+0200

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Обновленный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа", котрый введен в действие в Молдове, устанавливает критерии прекращения домашнего лечения и возвращения выздоровевших от коронавируса к работе или учебе.О внесении дополнений в документ сообщил в понедельник Минздрав Молдовы.Могут вернуться на работу или учебу без проведения контрольного теста следующие категории переболевших COVID-19: Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и понятиями "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины.

https://ru.sputnik.md/20220124/srok-karantina-covid-19-sokraschayutsya-obnovlen-klinicheskiy-protokol-48261818.html

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2022

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Ирина Каруш https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

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в молдове