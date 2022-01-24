Коронавирус
Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
В обновленном клиническом протоколе по коронавирусу есть данные и о сроках возвращения на работу или учебу после перенесенного COVID-19.
КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Обновленный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа", котрый введен в действие в Молдове, устанавливает критерии прекращения домашнего лечения и возвращения выздоровевших от коронавируса к работе или учебе.
О внесении дополнений в документ сообщил в понедельник Минздрав Молдовы.
Могут вернуться на работу или учебу без проведения контрольного теста следующие категории переболевших COVID-19:
невакцинированные пациенты с бессимптомным течением SARS CoV-2 (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) - через семь дней после положительного результата теста на коронавирус;
вакцинированные пациенты с бессимптомным течением заболевания (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) - через пять дней после положительного результата теста на SARS CoV-2;
непривитые пациенты с проявлением симптомов (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) с легкими и среднетяжелыми формами заболевания - через десять дней с момента появления клинических признаков и не ранее чем через 24 часа после последних клинических проявлений;
вакцинированные пациенты с симптоматикой (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) с легкими и среднетяжелыми формами - через семь дней с момента появления клинических признаков и не ранее чем через 24 часа после последнего симптома и только после решения семейного врача на основании клинической картины выздоровления;
переболевшие (дети, взрослые, в том числе беременные) в среднетяжелой или тяжелой форме возвращаются после выписки из стационара и приступают к работе или учебе по решению семейного врача в зависимости от клинической картины выздоровления.
Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и понятиями "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины.