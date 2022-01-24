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Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила
Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила
В обновленном клиническом протоколе по коронавирусу есть данные и о сроках возвращения на работу или учебу после перенесенного COVID-19.
2022-01-24T15:02+0200
2022-01-24T15:02+0200
коронавирус
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КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Обновленный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа", котрый введен в действие в Молдове, устанавливает критерии прекращения домашнего лечения и возвращения выздоровевших от коронавируса к работе или учебе.О внесении дополнений в документ сообщил в понедельник Минздрав Молдовы.Могут вернуться на работу или учебу без проведения контрольного теста следующие категории переболевших COVID-19: Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и понятиями "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины.
https://ru.sputnik.md/20220124/srok-karantina-covid-19-sokraschayutsya-obnovlen-klinicheskiy-protokol-48261818.html
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Ирина Каруш
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в молдове

Когда перенесшие COVID-19 будут возвращаться к работе и учебе: новые правила

15:02 24.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausЛюди и общественный транспорт
Люди и общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Ирина Каруш
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В обновленном клиническом протоколе по коронавирусу есть данные и о сроках возвращения на работу или учебу после перенесенного COVID-19.
КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Обновленный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа", котрый введен в действие в Молдове, устанавливает критерии прекращения домашнего лечения и возвращения выздоровевших от коронавируса к работе или учебе.
О внесении дополнений в документ сообщил в понедельник Минздрав Молдовы.
Могут вернуться на работу или учебу без проведения контрольного теста следующие категории переболевших COVID-19:
невакцинированные пациенты с бессимптомным течением SARS CoV-2 (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) - через семь дней после положительного результата теста на коронавирус;
вакцинированные пациенты с бессимптомным течением заболевания (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) - через пять дней после положительного результата теста на SARS CoV-2;
непривитые пациенты с проявлением симптомов (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) с легкими и среднетяжелыми формами заболевания - через десять дней с момента появления клинических признаков и не ранее чем через 24 часа после последних клинических проявлений;
вакцинированные пациенты с симптоматикой (дети и взрослые, в том числе беременные женщины) с легкими и среднетяжелыми формами - через семь дней с момента появления клинических признаков и не ранее чем через 24 часа после последнего симптома и только после решения семейного врача на основании клинической картины выздоровления;
переболевшие (дети, взрослые, в том числе беременные) в среднетяжелой или тяжелой форме возвращаются после выписки из стационара и приступают к работе или учебе по решению семейного врача в зависимости от клинической картины выздоровления.
Национальный клинический протокол "Коронавирусная инфекция нового типа" был, в частности, дополнен данными о штамме "омикрон" и понятиями "дополнительная" и "бустерная" доза вакцины.
Врачи ковид-отделения, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
Коронавирус
Срок карантина по COVID-19 сокращен: в Молдове обновлен клинический протокол
14:00
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