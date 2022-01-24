https://ru.sputnik.md/20220124/kommunisty-i-sotsialisty-prosyat-ks-otmenit-rezhim-chp-v-moldove-48268595.html
Коммунисты и социалисты просят КС отменить режим ЧП в Молдове
Коммунисты и социалисты просят КС отменить режим ЧП в Молдове
Парламентская фракция коммунистов и социалистов считает, что власть использует режим ЧП для цензурирования прессы и запрета на протесты.
2022-01-24T13:33+0200
2022-01-24T13:33+0200
2022-01-24T13:33+0200
конституционный суд
чп
чрезвычайное положение
политика
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Блок коммунистов и социалистов (БКС) обратился в Конституционный суд с требованием о контроле конституционности постановления парламента о введении режима ЧП в Молдове. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Бэтрынча.Депутат отметил, что КС ранее уже отменил решение о введении режима ЧП, установленного из-за сложной эпидемиологической ситуации.Авторы обращения в Конституционный суд считают, что для сохранения режима Чрезвычайного положения в молдове не осталось никаких оснований.Напомним, парламент Молдовы ввел в стране ЧП сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии “Действие и солидарность” (PAS).Благодаря режиму ЧП Чрезвычайная комиссия предоставила АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатила авансом компенсации за природный газ для населения. Эти меры позволили "Молдовагазу" в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.
https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-48164942.html
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Евгений Чебан
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конституционный суд, чп, чрезвычайное положение
Коммунисты и социалисты просят КС отменить режим ЧП в Молдове
Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов считает, что власть использует режим ЧП для цензурирования прессы и запрета на протесты.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Блок коммунистов и социалистов (БКС) обратился в Конституционный суд с требованием о контроле конституционности постановления парламента о введении режима ЧП в Молдове. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Бэтрынча.
"Мы считаем, что причины объявления ЧП уже исчерпаны. Проблема долга "Молдовагаза" решена. Мы не понимаем, зачем ЧП на 60 дней. По нашему мнению, власть таким образом пытается контролировать людей, запрещать протесты, а также контролировать прессу", - заявил журналистам депутат БКС Влад Батрынча.
Депутат отметил, что КС ранее уже отменил решение о введении режима ЧП, установленного из-за сложной эпидемиологической ситуации.
"Надеемся, что КС не будет прибегать к двойным стандартам и отменит и это постановление паралмента", - добавил Батрынча.
Авторы обращения в Конституционный суд считают, что для сохранения режима Чрезвычайного положения в молдове не осталось никаких оснований.
"КС ранее отменил предложенное правительством Кику ЧП, сегодня аргументов для ЧП нет. Можно закрывать эту тему. Мне кажется, что ЧП было введено властью ради самосохранения. В это время нельзя протестовать, это предполагает цензуру в СМИ. Поэтому мы требуем чтобы КС, воспользовавшись своей практикой, отменил бессмысленное Чрезвычайное положение", - заявил депутат БКС Константин Старыш.
Напомним, парламент Молдовы ввел в стране ЧП сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии “Действие и солидарность” (PAS).
Благодаря режиму ЧП Чрезвычайная комиссия предоставила АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатила авансом компенсации за природный газ для населения. Эти меры позволили "Молдовагазу" в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.