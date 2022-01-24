https://ru.sputnik.md/20220124/kommunisty-i-sotsialisty-prosyat-ks-otmenit-rezhim-chp-v-moldove-48268595.html

Коммунисты и социалисты просят КС отменить режим ЧП в Молдове

Коммунисты и социалисты просят КС отменить режим ЧП в Молдове

Парламентская фракция коммунистов и социалистов считает, что власть использует режим ЧП для цензурирования прессы и запрета на протесты.

2022-01-24T13:33+0200

2022-01-24T13:33+0200

2022-01-24T13:33+0200

конституционный суд

чп

чрезвычайное положение

политика

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Блок коммунистов и социалистов (БКС) обратился в Конституционный суд с требованием о контроле конституционности постановления парламента о введении режима ЧП в Молдове. Об этом заявил вице-спикер парламента Влад Бэтрынча.Депутат отметил, что КС ранее уже отменил решение о введении режима ЧП, установленного из-за сложной эпидемиологической ситуации.Авторы обращения в Конституционный суд считают, что для сохранения режима Чрезвычайного положения в молдове не осталось никаких оснований.Напомним, парламент Молдовы ввел в стране ЧП сроком на 60 дней в связи с ситуацией в энергетическом секторе. За такое решение проголосовали 58 депутатов правящей партии “Действие и солидарность” (PAS).Благодаря режиму ЧП Чрезвычайная комиссия предоставила АО "Молдовагаз" отсрочку по выплате НДС в бюджет и выплатила авансом компенсации за природный газ для населения. Эти меры позволили "Молдовагазу" в срочном порядке заплатить "Газпрому" за текущее потребление в январе.

https://ru.sputnik.md/20220120/v-moldove-vvedeno-chrezvychaynoe-polozhenie-48164942.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

конституционный суд, чп, чрезвычайное положение