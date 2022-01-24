https://ru.sputnik.md/20220124/korruptsia-sudebnaya-sistema-moldova-48282986.html
"Уволить всех" – поможет ли это искоренить коррупцию в судебной системе Молдовы
"Уволить всех" – поможет ли это искоренить коррупцию в судебной системе Молдовы
Обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова скандальные изменения в Закон об адвокатуре и спровоцированные ими забастовки молдавских адвокатов
2022-01-24T21:13+0200
2022-01-24T21:13+0200
2022-01-24T21:16+0200
радио
молдова
судьи
прокурор
коррупция
тео кырнац
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Обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с профессором, адвокатом и бывшим членом Высшего совета магистратуры Теодором Кырнацем скандальные изменения в Закон об адвокатуре, которые прозвали "поправки Стамате", а также спровоцированные ими забастовки молдавских адвокатов. А также – в каких условиях содержат заключенных в молдавских тюрьмах? Есть ли в исправительных учреждениях страны VIP-камеры? Сколько стоит перевод заключенного в камеру c повышенным комфортом и содержание в ней?Кырнац рассказал, как, по его мнению, победить коррупцию в судебной системе и прокуратуре.Он обратил внимание на то, что если в обществе будет внедряться убеждение, что "коррупция – это зло, приводящее к лишению свободы, то брать взятки будет не выгодно", при условии, что каждое дело будет доводиться до конца."Мы дошли до этого, так как закрывали глаза на те коррупционные акты, которые совершались на высшем уровне... На уровне парламента, правительства. Мы знаем о хищении миллиарда...", – сказал Кырнац.По его словам, борьбу со взяточничеством необходимо начать с высших эшелонов власти, а для этого нужны независимые судьи и прокуроры, которые превыше всего будут ставить Закон и права человека.Как считает собеседник, если и дальше осуществлять правосудие с теми же судьями и прокурорами со старыми привычками, то доверие к ним будет приравниваться к нулю. "Если граждане будут знать, что прокуроры и судьи прошли процедуру аттестации, то будут обращаться в прокуратуру или суд, понимая, что тот или иной прокурор или судья независим, так как их назначали независимые Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров", – считает Кырнац.Он отметил, что если подобное произойдет, то доля коррупционный деяний в республике окажется на уровне других европейских стран. "Потому что ликвидировать коррупцию в Молдове почти невозможно. Везде есть коррупция", – отметил эксперт.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, судьи, прокурор, коррупция, видео, тео кырнац
"Уволить всех" – поможет ли это искоренить коррупцию в судебной системе Молдовы
21:13 24.01.2022 (обновлено: 21:16 24.01.2022)
Можно ли в Молдове искоренить коррупцию, обсудили с профессором, адвокатом и бывшим членом Высшего совета магистратуры.
Обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
с профессором, адвокатом и бывшим членом Высшего совета магистратуры Теодором Кырнацем скандальные изменения в Закон об адвокатуре, которые прозвали "поправки Стамате", а также спровоцированные ими забастовки молдавских адвокатов.
А также – в каких условиях содержат заключенных в молдавских тюрьмах? Есть ли в исправительных учреждениях страны VIP-камеры? Сколько стоит перевод заключенного в камеру c повышенным комфортом и содержание в ней?
Кырнац рассказал, как, по его мнению, победить коррупцию в судебной системе и прокуратуре.
Он обратил внимание на то, что если в обществе будет внедряться убеждение, что "коррупция – это зло, приводящее к лишению свободы, то брать взятки будет не выгодно", при условии, что каждое дело будет доводиться до конца.
"Мы дошли до этого, так как закрывали глаза на те коррупционные акты, которые совершались на высшем уровне... На уровне парламента, правительства. Мы знаем о хищении миллиарда...", – сказал Кырнац.
По его словам, борьбу со взяточничеством необходимо начать с высших эшелонов власти, а для этого нужны независимые судьи и прокуроры, которые превыше всего будут ставить Закон и права человека.
"Я предлагал и раньше: чтобы искоренить коррупцию из системы прокуратуры, из судебных инстанций, мы должны уволить всех. Мы должны начать с нуля. То, что предлагает сейчас нынешняя власть, чтобы переаттестацию прошли все судьи и все прокуроры, думаю, это правильно", – отметил Кырнац.
Как считает собеседник, если и дальше осуществлять правосудие с теми же судьями и прокурорами со старыми привычками, то доверие к ним будет приравниваться к нулю.
"Если граждане будут знать, что прокуроры и судьи прошли процедуру аттестации, то будут обращаться в прокуратуру или суд, понимая, что тот или иной прокурор или судья независим, так как их назначали независимые Высший совет магистратуры и Высший совет прокуроров", – считает Кырнац.
Он отметил, что если подобное произойдет, то доля коррупционный деяний в республике окажется на уровне других европейских стран. "Потому что ликвидировать коррупцию в Молдове почти невозможно. Везде есть коррупция", – отметил эксперт.