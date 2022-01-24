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Курс валют на вторник: все основные валюты падают в цене
Курс валют на вторник: все основные валюты падают в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 24.01.2022, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 25 января. Доллар и евро подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно сдаст позиции и будет стоить 18,0408 лея.Евро опустится на пять банов и закрепится на уровне 20,3925 лея.Что касается остальных валют, то 25 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2276 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6351 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1239 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
https://ru.sputnik.md/20220124/rekord-v-2021-godu-grazhdane-moldovy-vzyali-kredity-na-13-milliardov-leev-48260636.html
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: все основные валюты падают в цене

22:10 24.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурс валют
Курс валют - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Евгений Биятов
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 25 января. Доллар и евро подешевеют по отношению к молдавскому лею.
Доллар США незначительно сдаст позиции и будет стоить 18,0408 лея.
Евро опустится на пять банов и закрепится на уровне 20,3925 лея.
Что касается остальных валют, то 25 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2276 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6351 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1239 в пересчете на национальную валюту.
Молдавские леи - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
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Рекорд: в 2021 году граждане Молдовы взяли кредиты на 13 миллиардов леев
10:32
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.
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