https://ru.sputnik.md/20220124/kurs-valyut-48283738.html

Курс валют на вторник: все основные валюты падают в цене

Курс валют на вторник: все основные валюты падают в цене

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 24.01.2022, Sputnik Молдова

2022-01-24T22:10+0200

2022-01-24T22:10+0200

2022-01-24T22:10+0200

курс валют

доллар

евро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/05/46975125_0:130:2993:1814_1920x0_80_0_0_82f7520f6012de1e97dbcae7aa0a473e.jpg

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 25 января. Доллар и евро подешевеют по отношению к молдавскому лею.Доллар США незначительно сдаст позиции и будет стоить 18,0408 лея.Евро опустится на пять банов и закрепится на уровне 20,3925 лея.Что касается остальных валют, то 25 января немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2276 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6351 лея. Румынский лей станет дешевле и остановится на 4,1239 в пересчете на национальную валюту.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В 2021-м доллар вырос в цене на 53 бана, евро же потерял чуть больше одного лея.

https://ru.sputnik.md/20220124/rekord-v-2021-godu-grazhdane-moldovy-vzyali-kredity-na-13-milliardov-leev-48260636.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

курс валют, доллар, евро