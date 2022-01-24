https://ru.sputnik.md/20220124/livinenko-ekstraditsiya-shor-izrail-48285165.html
Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля
Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля
Глава Минюста прокомментировал вероятность возвращения Илана Шора в Молдову по запросу правоохранительных структур.
2022-01-24T23:06+0200
2022-01-24T23:06+0200
2022-01-24T23:06+0200
общество
илан шор
экстрадиция
израиль
серджиу литвиненко
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Израиль из Молдовы направлен официальный запрос об экстрадиции Илана Шора, который возглавляет Партию "Шор".Об этом заявил в телевизионном эфире министр юстиции Серджиу Литвиненко."Мы направили запрос к институтам государства Израиль и запросили экстрадицию <Шора>", — сказал министр.Он затруднился в прогнозе, какое решение будет принято израильскими государственными структурами и когда произойдет экстрадиция. "Они пока анализируют запрос", — сообщил глава Минюста.️Литвиненко выразил уверенность, что в Израиле "рассмотрят это дело в рамках законодательства".Илан Шор — новые обвиненияОсужденному за участие в банковском мошенничестве, известном в Молдове как "кража миллиарда", депутату парламента и главе одноименной партии Илану Шору прокуратура предъявила новые обвинения. Под конец 2021 года, по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу, парламент Молдовы девять раз проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Илана Шора.Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html
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Александр Исаев
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илан шор, экстрадиция, израиль, серджиу литвиненко, в молдове, молдова
Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля
Глава Минюста прокомментировал вероятность возвращения Илана Шора в Молдову по запросу правоохранительных структур.
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Израиль из Молдовы направлен официальный запрос об экстрадиции Илана Шора, который возглавляет Партию "Шор".
Об этом заявил в телевизионном эфире министр юстиции Серджиу Литвиненко.
"Мы направили запрос к институтам государства Израиль и запросили экстрадицию <Шора>", — сказал министр.
Он затруднился в прогнозе, какое решение будет принято израильскими государственными структурами и когда произойдет экстрадиция. "Они пока анализируют запрос", — сообщил глава Минюста.
️Литвиненко выразил уверенность, что в Израиле "рассмотрят это дело в рамках законодательства".
Илан Шор — новые обвинения
Осужденному за участие в банковском мошенничестве, известном в Молдове как "кража миллиарда", депутату парламента и главе одноименной партии Илану Шору прокуратура предъявила новые обвинения. Под конец 2021 года, по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу, парламент Молдовы девять раз проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Илана Шора.
Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".