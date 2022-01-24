Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220124/livinenko-ekstraditsiya-shor-izrail-48285165.html
Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля
Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля
Глава Минюста прокомментировал вероятность возвращения Илана Шора в Молдову по запросу правоохранительных структур.
2022-01-24T23:06+0200
2022-01-24T23:06+0200
общество
илан шор
экстрадиция
израиль
серджиу литвиненко
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47218787_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a69589a5b6417549b7c2e529c1398d90.jpg
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Израиль из Молдовы направлен официальный запрос об экстрадиции Илана Шора, который возглавляет Партию "Шор".Об этом заявил в телевизионном эфире министр юстиции Серджиу Литвиненко."Мы направили запрос к институтам государства Израиль и запросили экстрадицию &lt;Шора&gt;", — сказал министр.Он затруднился в прогнозе, какое решение будет принято израильскими государственными структурами и когда произойдет экстрадиция. "Они пока анализируют запрос", — сообщил глава Минюста.️Литвиненко выразил уверенность, что в Израиле "рассмотрят это дело в рамках законодательства".Илан Шор — новые обвиненияОсужденному за участие в банковском мошенничестве, известном в Молдове как "кража миллиарда", депутату парламента и главе одноименной партии Илану Шору прокуратура предъявила новые обвинения. Под конец 2021 года, по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу, парламент Молдовы девять раз проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Илана Шора.Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
https://ru.sputnik.md/20211223/parlamente-moldovy-immunitet-ilan-shor-47467991.html
израиль
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/0e/47218787_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_56b8384f7a9e1077f8819e783c9cbf60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
илан шор, экстрадиция, израиль, серджиу литвиненко, в молдове, молдова

Ливиненко: рассчитываем на экстрадицию Шора из Израиля

23:06 24.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus Серджиу Литвиненко
 Серджиу Литвиненко - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Глава Минюста прокомментировал вероятность возвращения Илана Шора в Молдову по запросу правоохранительных структур.
КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. В Израиль из Молдовы направлен официальный запрос об экстрадиции Илана Шора, который возглавляет Партию "Шор".
Об этом заявил в телевизионном эфире министр юстиции Серджиу Литвиненко.
"Мы направили запрос к институтам государства Израиль и запросили экстрадицию <Шора>", — сказал министр.
Он затруднился в прогнозе, какое решение будет принято израильскими государственными структурами и когда произойдет экстрадиция. "Они пока анализируют запрос", — сообщил глава Минюста.

️Литвиненко выразил уверенность, что в Израиле "рассмотрят это дело в рамках законодательства".

Илан Шор — новые обвинения

Осужденному за участие в банковском мошенничестве, известном в Молдове как "кража миллиарда", депутату парламента и главе одноименной партии Илану Шору прокуратура предъявила новые обвинения. Под конец 2021 года, по запросу и. о. генпрокурора Думитру Робу, парламент Молдовы девять раз проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Илана Шора.
Заседание парламента Молдовы 18 ноября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 23.12.2021
Общество
В парламенте Молдовы девять раз сняли иммунитет с Илана Шора
23 декабря 2021, 15:41
Прокуроры выдвинули в отношении Илана Шора обвинения по следующим статьям:
статья 190, часть пятая "Мошенничество в особо крупных размерах";
статья 243, часть 1 (а, b) "Отмывание денег";
статья 284, часть 1 "Создание преступной организации или руководство ею";
статья 352 (1), части 1, 2 "Ложные заявления в декларациях";
статья 191, часть пятая "Присвоение чужого имущества в особо крупных размерах";
статья 243, часть 3 (а, b) "Отмывание денег";
статья 327, часть 3 "Злоупотребление властью или служебным положением в интересах организованной преступной группы или преступной организации".
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский