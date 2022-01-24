https://ru.sputnik.md/20220124/moldova-nedelya-pamyati-zhertv-kholokosta-48278688.html
В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста
В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста
В Молдове отметят Международный и Национальный день памяти о жертвах Холокоста 27 января.
2022-01-24T18:11+0200
2022-01-24T18:11+0200
2022-01-24T18:19+0200
международный день памяти жертв холокоста
общество
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Она открывается 24 января виртуальной фотовыставкой "Раввины Европы в годы Холокоста". Об этом сообщает пресс-служба Агентства межэтнических отношений."Выставка отражает истории 12 религиозных и духовных лидеров еврейских общин Молдовы, Румынии, Литвы, Польши, Украины и других стран. Некоторые из героев выставки погибли, другие пережили ужасы концлагерей и гетто, потеряв семьи и близких. Однако все они продолжали служить своей вере, своему народу в самых страшных нечеловеческих условиях, став примером мужества, морали, высоких общечеловеческих духовных ценностей", – сообщили в Агентстве межэтнических отношений.Для создания выставки использовались материалы мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль), мемориального Музея Холокоста в Вашингтоне, Имперского военного музея (Великобритания), Фонда Соуза Мендеш (США) и других источников.Идея выставки, впервые проводимой в Республике Молдова, принадлежит организации Агудат Исраэль в Молдове и поддержана Агентством межэтнических отношений.Агентство поддерживает и далее будет содействовать реализации общественных инициатив, проектов и акций в целях сохранения памяти о жертвах Холокоста и повышения информированности молдавского общества о его причинах и последствиях.Среди мероприятий Недели памяти также мемориальные, культурные, образовательные акции, которые имеют огромное воспитательное и моральное значение.
https://ru.sputnik.md/20210204/parlament-prinyal-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-otritsanie-holokosta-33495783.html
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
международный день памяти жертв холокоста, в молдове, молдова
В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста
18:11 24.01.2022 (обновлено: 18:19 24.01.2022)
В Молдове 27 января отметят Международный и Национальный день памяти жертв Холокоста.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Она открывается 24 января виртуальной фотовыставкой "Раввины Европы в годы Холокоста". Об этом сообщает пресс-служба Агентства межэтнических отношений.
"Выставка отражает истории 12 религиозных и духовных лидеров еврейских общин Молдовы, Румынии, Литвы, Польши, Украины и других стран. Некоторые из героев выставки погибли, другие пережили ужасы концлагерей и гетто, потеряв семьи и близких. Однако все они продолжали служить своей вере, своему народу в самых страшных нечеловеческих условиях, став примером мужества, морали, высоких общечеловеческих духовных ценностей", – сообщили в Агентстве межэтнических отношений.
Для создания выставки использовались материалы мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль), мемориального Музея Холокоста в Вашингтоне, Имперского военного музея (Великобритания), Фонда Соуза Мендеш (США) и других источников.
Идея выставки, впервые проводимой в Республике Молдова, принадлежит организации Агудат Исраэль в Молдове и поддержана Агентством межэтнических отношений.
"Борьба с проявлениями дискриминации и нетерпимости, основанных на признаках расы, этнического происхождения, языка, с ксенофобией и антисемитизмом и их предотвращение является одним из приоритетов в деятельности Агентства межэтнических отношений в качестве центрального административного органа", – отметили в организации.
Агентство поддерживает и далее будет содействовать реализации общественных инициатив, проектов и акций в целях сохранения памяти о жертвах Холокоста и повышения информированности молдавского общества о его причинах и последствиях.
Среди мероприятий Недели памяти также мемориальные, культурные, образовательные акции, которые имеют огромное воспитательное и моральное значение.