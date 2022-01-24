https://ru.sputnik.md/20220124/moldova-nedelya-pamyati-zhertv-kholokosta-48278688.html

В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста

В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста

В Молдове отметят Международный и Национальный день памяти о жертвах Холокоста 27 января.

2022-01-24T18:11+0200

2022-01-24T18:11+0200

2022-01-24T18:19+0200

международный день памяти жертв холокоста

общество

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Молдове проходит Неделя памяти жертв Холокоста. Она открывается 24 января виртуальной фотовыставкой "Раввины Европы в годы Холокоста". Об этом сообщает пресс-служба Агентства межэтнических отношений."Выставка отражает истории 12 религиозных и духовных лидеров еврейских общин Молдовы, Румынии, Литвы, Польши, Украины и других стран. Некоторые из героев выставки погибли, другие пережили ужасы концлагерей и гетто, потеряв семьи и близких. Однако все они продолжали служить своей вере, своему народу в самых страшных нечеловеческих условиях, став примером мужества, морали, высоких общечеловеческих духовных ценностей", – сообщили в Агентстве межэтнических отношений.Для создания выставки использовались материалы мемориального комплекса Яд Вашем (Израиль), мемориального Музея Холокоста в Вашингтоне, Имперского военного музея (Великобритания), Фонда Соуза Мендеш (США) и других источников.Идея выставки, впервые проводимой в Республике Молдова, принадлежит организации Агудат Исраэль в Молдове и поддержана Агентством межэтнических отношений.Агентство поддерживает и далее будет содействовать реализации общественных инициатив, проектов и акций в целях сохранения памяти о жертвах Холокоста и повышения информированности молдавского общества о его причинах и последствиях.Среди мероприятий Недели памяти также мемориальные, культурные, образовательные акции, которые имеют огромное воспитательное и моральное значение.

https://ru.sputnik.md/20210204/parlament-prinyal-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-otritsanie-holokosta-33495783.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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международный день памяти жертв холокоста, в молдове, молдова