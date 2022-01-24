https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html

На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан

На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан

Работники служб такси протестуют против повышения цен на топливо.

2022-01-24T11:50+0200

2022-01-24T11:50+0200

2022-01-24T11:50+0200

кишинев

такси

газ

общество

в молдове

протест

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники кишиневских служб такси утром 24 января вышли на протест против повышения цен на метан на автомобильных заправках. Несколько десятков машин припаркованы на центральной площади столицы.В воскресенье, 23 января, Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила, что уже с понедельника в Кишиневе может ощущаться острая нехватка машин такси.Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. В результате 22 января на АЗС Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.

кишинев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, такси, газ, в молдове, протест