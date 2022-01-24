https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html
На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан
На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан
Работники служб такси протестуют против повышения цен на топливо.
2022-01-24T11:50+0200
2022-01-24T11:50+0200
2022-01-24T11:50+0200
кишинев
такси
газ
общество
в молдове
протест
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники кишиневских служб такси утром 24 января вышли на протест против повышения цен на метан на автомобильных заправках. Несколько десятков машин припаркованы на центральной площади столицы.В воскресенье, 23 января, Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила, что уже с понедельника в Кишиневе может ощущаться острая нехватка машин такси.Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики. В результате 22 января на АЗС Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.Многие водители, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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Евгений Чебан
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кишинев, такси, газ, в молдове, протест
На центральной площади Кишинева таксисты протестуют против роста цен на метан
Работники служб такси выражают недовольство повышением цен на топливо.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Сотрудники кишиневских служб такси утром 24 января вышли на протест против повышения цен на метан на автомобильных заправках. Несколько десятков машин припаркованы на центральной площади столицы.
В воскресенье, 23 января, Ассоциация таксомоторных перевозчиков предупредила, что уже с понедельника в Кишиневе может ощущаться острая нехватка машин такси.
"В связи с повышением цен на сжатый газ функционирование такси становится невыгодным как для водителей, так и для таксопарков. Если ситуация не изменится, это неминуемо приведет к повышению тарифов на проезд", – говорится в официальном сообщении ассоциации.
Среди других острых проблем в организации называют недобросовестную конкуренцию на рынке и несовершенство законодательной базы в сфере таксомоторных перевозок.
Напомним, увеличившаяся закупочная цена на импортируемый Молдовой природный газ повлекла за собой подорожание метана на заправочных станциях республики.
В результате 22 января на АЗС Молдовы цена на метан достигла 17,60 лея за литр.
Многие водители, в том числе большинство служб такси, предпочитают использовать метан из соображений экономии.