https://ru.sputnik.md/20220124/nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vtornik-snova-podorozhanie-48265754.html

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание

Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.

2022-01-24T12:31+0200

2022-01-24T12:31+0200

2022-01-24T12:31+0200

цены на топливо

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 12 банов, до 22,68 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,68 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

цены на топливо, в молдове