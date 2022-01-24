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https://ru.sputnik.md/20220124/nare-publikuet-tseny-na-toplivo-na-vtornik-snova-podorozhanie-48265754.html
НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание
НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на вторник.
2022-01-24T12:31+0200
2022-01-24T12:31+0200
цены на топливо
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 января.Так, цена на 95-й бензин повысится на 12 банов, до 22,68 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,68 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
https://ru.sputnik.md/20220124/na-tsentralnoy-ploschadi-kishineva-taksisty-protestuyut-protiv-rosta-tsen-na-metan-48263247.html
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Евгений Чебан
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цены на топливо, в молдове

НАРЭ публикует цены на топливо на вторник: снова подорожание

12:31 24.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на понедельник.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в пятницу новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 25 января.
Так, цена на 95-й бензин повысится на 12 банов, до 22,68 лея за литр.
Цена на дизтопливо вырастет на 13 банов, до 19,68 лея за литр.
Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.
Протест таксистов в Кишиневе 24 января 2022 - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
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В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.
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