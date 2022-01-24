https://ru.sputnik.md/20220124/nato-zayavlyaet-o-naraschivanii-svoego-prisutstviya-v-vostochnoy-evrope-48266124.html

НАТО заявляет о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

НАТО заявляет о наращивании своего присутствия в Восточной Европе

Североатлантический альянс направляет в места дислокации в Восточной Европе военные корабли и самолеты.

2022-01-24T14:34+0200

2022-01-24T14:34+0200

2022-01-24T14:34+0200

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. НАТО усилит свое присутствие в Восточной Европе в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте альянса, передает РИА Новости."Союзники по НАТО приводят силы в готовность и направляют дополнительные корабли и военные самолеты в места дислокации в Восточной Европе, усиливая таким образом сдерживание и оборону на фоне продолжения наращивания Россией сил на Украине и вокруг нее", — отмечается в сообщении на сайте.В частности:В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, вывода сил и вооружений НАТО с территории Болгарии и Румынии и от создания военных баз в постсоветских странах, в частности, Украины.

https://ru.sputnik.md/20220121/lavrov-trebovanie-nerasshirenie-nato-48215499.html

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