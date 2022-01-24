https://ru.sputnik.md/20220124/otmena-reysov-turtsiya-48277508.html
Кишиневский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Турцию
Кишиневский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Турцию
Из-за неблагоприятных погодных условий отменены вылеты из Кишинева в Стамбул, намеченные на вечер понедельника.
2022-01-24T17:35+0200
2022-01-24T17:35+0200
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Рейсы Кишинев–Стамбул–Кишинев, намеченные на вечер понедельника, отменены из-за неблагоприятных погодных условий стамбульского аэропорта. Об этом сообщили в Air Moldova, отметив, что вылет из Кишинева будет перенесен на вторник, 25 января, на 7.40 по местному времени.Компания "Турецкие авиалинии" также заявила о полном приостановлении работы в стамбульском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий до 4.00 вторника, сообщает РИА Новости.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.
https://ru.sputnik.md/20220124/snegopad-afiny-transportnoe-soobschenie-48271760.html
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в мире, кишинев, стамбул, снегопад
Кишиневский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Турцию
17:35 24.01.2022 (обновлено: 17:36 24.01.2022)
Из-за неблагоприятных погодных условий отменены вылеты из Кишинева в Стамбул, намеченные на вечер понедельника.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Рейсы Кишинев–Стамбул–Кишинев, намеченные на вечер понедельника, отменены из-за неблагоприятных погодных условий стамбульского аэропорта. Об этом сообщили в Air Moldova, отметив, что вылет из Кишинева будет перенесен на вторник, 25 января, на 7.40 по местному времени.
Компания "Турецкие авиалинии" также заявила о полном приостановлении работы в стамбульском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий до 4.00 вторника, сообщает РИА Новости
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Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.