https://ru.sputnik.md/20220124/otmena-reysov-turtsiya-48277508.html

Кишиневский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Турцию

Кишиневский аэропорт предупредил об отмене нескольких рейсов в Турцию

Из-за неблагоприятных погодных условий отменены вылеты из Кишинева в Стамбул, намеченные на вечер понедельника.

2022-01-24T17:35+0200

2022-01-24T17:35+0200

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Рейсы Кишинев–Стамбул–Кишинев, намеченные на вечер понедельника, отменены из-за неблагоприятных погодных условий стамбульского аэропорта. Об этом сообщили в Air Moldova, отметив, что вылет из Кишинева будет перенесен на вторник, 25 января, на 7.40 по местному времени.Компания "Турецкие авиалинии" также заявила о полном приостановлении работы в стамбульском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий до 4.00 вторника, сообщает РИА Новости.Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.

https://ru.sputnik.md/20220124/snegopad-afiny-transportnoe-soobschenie-48271760.html

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в мире, кишинев, стамбул, снегопад