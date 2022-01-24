https://ru.sputnik.md/20220124/pervoe-sovmestnoe-vozdushnoe-patrulirovanie-proveli-letchiki-rossii-i-sirii-48259698.html
Первое совместное воздушное патрулирование провели летчики России и Сирии
Первое совместное воздушное патрулирование провели летчики России и Сирии
Сирийские летчики контролировали воздушное пространство, российские - отрабатывали удары по целям.
2022-01-24T10:01+0200
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирийской Арабской Республики (САР), передает корреспондент РИА Новости.Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. Как сообщается, силы ВКС России отрабатывали удары по наземным целям, в задачу сирийских летчиков входил контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие.Российские Воздушно-космические силы представили истребители Су-34, Су-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.В ходе патрулирования также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Отмечается, что такие совместные полеты должны стать регулярными.
https://ru.sputnik.md/20211218/rossia-belorusi-samolet-patrulirovanie-granits-47338775.html
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в мире, сирия, вкс
Первое совместное воздушное патрулирование провели летчики России и Сирии
10:01 24.01.2022 (обновлено: 11:18 24.01.2022)
Сирийские летчики контролировали воздушное пространство, российские отрабатывали удары по целям.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik.
Военные летчики России и Сирии провели первое совместное воздушное патрулирование над территорией Сирийской Арабской Республики (САР), передает корреспондент РИА Новости
.
Российские летчики совершили взлет с авиабазы Хмеймим, сирийские – с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска. Как сообщается, силы ВКС России отрабатывали удары по наземным целям, в задачу сирийских летчиков входил контроль воздушного пространства и истребительное прикрытие.
Российские Воздушно-космические силы представили истребители Су-34, Су-35 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. От сирийской стороны в патрулировании приняли участие Миг-23 и Миг-29.
В ходе патрулирования также были проведены учебные пуски ракет по воздушным целям и поражены наземные мишени на одном из полигонов, расположенном в центральной части страны. Отмечается, что такие совместные полеты должны стать регулярными.