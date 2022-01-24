https://ru.sputnik.md/20220124/pogodnye-rekordy-moldovy-24-yanvarya-48256635.html
Погодные рекорды Молдовы 24 января
Погодные рекорды Молдовы 24 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-24T00:01+0200
2022-01-24T00:01+0200
2022-01-24T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 24 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 24 января зарегистрировали в 1971 году. Тогда воздух прогрелся до +15,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.
https://ru.sputnik.md/20180416/klimat-menyaetsya-na-glazah-golfstrim-slabeet-evropa-budet-merznut-18575250.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 24 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 24 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 24 января зарегистрировали в 1971 году. Тогда воздух прогрелся до +15,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.