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https://ru.sputnik.md/20220124/pogodnye-rekordy-moldovy-24-yanvarya-48256635.html
Погодные рекорды Молдовы 24 января
Погодные рекорды Молдовы 24 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 24 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 24 января зарегистрировали в 1971 году. Тогда воздух прогрелся до +15,5 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.
https://ru.sputnik.md/20180416/klimat-menyaetsya-na-glazah-golfstrim-slabeet-evropa-budet-merznut-18575250.html
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Погодные рекорды Молдовы 24 января

00:01 24.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
Последствия снегопада в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 24.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 24 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –25,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 24 января зарегистрировали в 1971 году. Тогда воздух прогрелся до +15,5 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 41,4 градуса.
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