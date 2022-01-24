https://ru.sputnik.md/20220124/politsiya-mestnye-vlasti-orgeev-onlayn-obuchenie-48273952.html

Полиция обяжет местные власти Оргеева перевести школы на онлайн-обучение

Полиция обяжет местные власти Оргеева перевести школы на онлайн-обучение

Инспекторат полиции Оргеева потребовал повторного экстренного созыва Оргеевской территориальной комиссии

2022-01-24T16:14+0200

2022-01-24T16:14+0200

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оргеев

школы

онлайн

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В Генинспекторате полиции напомнили, что решение оргеевской территориальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения противоречит решению республиканских властей и ставит под угрозу жизнь и здоровье детей, а виновные в нарушениях могут быть привлечены к административной ответственности.В полиции напомнили, что с 22 января по 20 февраля на всей территории Республики Молдова объявлено чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения. Каждую неделю более 8000 человек заболевают COVID-19, также подвержены заражению дети.Несмотря на то, что Генинспекторат полиции обратился к органам местного самоуправления с призывом привести свои территориальные решения в соответствие с решениями национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, 21 января районная администрация и примэрия города Оргеев издали решение, положения которого противоречат решению НЧКОЗ от 20 января, поясняют в полиции.Полицейские установили, что из 47 учебных заведений Оргеевского района 45 работают очно, вопреки положениям НЧКОЗ, и только 2 – онлайн. В то же время в муниципалитете Оргеев все учебные заведения работают с физическим присутствием учеников.Напомним, чрезвычайная комиссия по общественному здоровью Оргеевского района решила, что школьники региона будут продолжать занятия с физическим присутствием в классах.Решение принято несмотря на то, что на республиканском уровне предписано закрыть школы и перевести занятия в онлайн-режим. Отметим также, что это не единственное послабление, принятое в районе на фоне жестких антиковидных мер на остальной территории республики.

https://ru.sputnik.md/20220123/u-orgeeva-svoy-vzglyad-na-pandemiyu-deti---v-klassakh-otdykhayuschie---v-parkakh-48247258.html

оргеев

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2022

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

оргеев, школы, онлайн