https://ru.sputnik.md/20220124/raketonostsy-tu-95ms-48281567.html

Полеты в сложных метеоусловиях –испытания ракетоносцев Ту-95МС

Полеты в сложных метеоусловиях –испытания ракетоносцев Ту-95МС

Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли на аэродроме Энгельс в Саратовской области.

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видео

россия

самолет

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Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли на аэродроме Энгельс в Саратовской области.В Минобороны России сообщили, что полеты проводились в целях поддержания натренированности экипажей, а также подготовки молодого летного состава соединения дальней авиации. На видео показано, как в ходе выполнения заданий экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по заданному маршруту днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях.При этом на земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.

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видео, россия, самолет