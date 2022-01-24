https://ru.sputnik.md/20220124/raketonostsy-tu-95ms-48281567.html
Полеты в сложных метеоусловиях –испытания ракетоносцев Ту-95МС
Полеты в сложных метеоусловиях –испытания ракетоносцев Ту-95МС
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
2022-01-24T20:20+0200
2022-01-24T20:20+0200
2022-01-24T20:23+0200
видео
россия
самолет
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Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли на аэродроме Энгельс в Саратовской области.В Минобороны России сообщили, что полеты проводились в целях поддержания натренированности экипажей, а также подготовки молодого летного состава соединения дальней авиации. На видео показано, как в ходе выполнения заданий экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по заданному маршруту днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях.При этом на земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.
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видео, россия, самолет
Полеты в сложных метеоусловиях –испытания ракетоносцев Ту-95МС
20:20 24.01.2022 (обновлено: 20:23 24.01.2022)
Опубликовано видео плановых полетов стратегических ракетоносцев Ту-95МС.
Полеты стратегических ракетоносцев Ту-95МС прошли на аэродроме Энгельс в Саратовской области.
В Минобороны России сообщили, что полеты проводились в целях поддержания натренированности экипажей, а также подготовки молодого летного состава соединения дальней авиации.
На видео показано, как в ходе выполнения заданий экипажи отработали взлеты и посадки, полеты по заданному маршруту днем и ночью, а также в сложных метеоусловиях.
При этом на земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.