https://ru.sputnik.md/20220124/rekord-v-2021-godu-grazhdane-moldovy-vzyali-kredity-na-13-milliardov-leev-48260636.html

Рекорд: в 2021 году граждане Молдовы взяли кредиты на 13 миллиардов леев

Рекорд: в 2021 году граждане Молдовы взяли кредиты на 13 миллиардов леев

Общий объем кредитов, предоставленных экономике Молдовы, достиг почти 70 миллиардов леев.

2022-01-24T10:32+0200

2022-01-24T10:32+0200

2022-01-24T11:21+0200

кредиты

экономика

банки молдовы

экономика

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. В 2021 году в Республике Молдова зафиксирован беспрецедентный рост кредитования домашних хозяйств и предприятий. Прирост в 2021 году составил 13 миллиардов леев. Об этом в своем видеоблоге заявил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Банковские кредиты увеличились на 10,7 миллиарда леев, а небанковские кредиты – на 2,2 млрд леев.По словам эксперта, общий объем кредитов, предоставленных экономике Молдовы, достиг почти 70 миллиардов леев: 56,4 миллиардов леев – объем банковских кредитов и 12,8 миллиарда леев – небанковских кредитов.Предыдущий рекорд по кредитованию экономики финансовым сектором был установлен в 2014 году, когда кредиты достигли 51,6 миллиарда леев.Говоря об объеме предлагаемых кредитов, отраженном в валовом внутреннем продукте (ВВП), экономист заявил, что рекорд был установлен в 2014 году. Объем кредитов составил 39% ВВП. В настоящее время по отношению к ВВП это 29%.В настоящее время, по словам экономического аналитика, в банковской системе сохраняется избыток ликвидности, явление, которое отмечается восьмой год подряд. Объем банковских депозитов в 2021 году достиг 90 миллиардов леев, это более чем на 10 миллиардов леев превышает аналогичный период 2020 года и на 34 миллиарда леев больше объема предоставленных депозитов. Однако, отмечает экономический аналитик, после восьми лет непрерывного роста профицита ликвидности в 2021 году впервые было зафиксировано незначительное, но заметное его сокращение.Вячеслав Ионицэ отметил, что в 2021 году большая часть банковских кредитов на сумму 3,5 миллиарда леев была предоставлена ​​на покупку и строительство недвижимости, на потребление взято 3 миллиарда леев и 1,39 миллиарда леев – на торговлю.В 2021 году, по словам экономиста, впервые в истории страны чистое кредитование юридических лиц было отрицательным, минус 700 миллионов леев. Объем банковских депозитов, принадлежащих юридическим лицам, превышал объем взятых кредитов. В прошлом году у них было 34,2 млрд леев в банках в виде депозитов, а объем выданных кредитов составил 33,5 млрд леев.Экономический аналитик также говорит, что в последние годы население склонно больше кредитоваться. Если еще несколько лет назад граждане приносили деньги в банки, а те кредитовали экономических агентов, то в 2021 году экономические агенты приносили в банки деньги, которые отдавались населению для потребления.Касаясь чистых сбережений населения, Вячеслав Ионицэ отметил, что в 2021 году был зафиксирован самый низкий их уровень. До 2017 года граждане вкладывали в банки гораздо больше, чем брали кредитов, и расположены были делать накопления.Таким образом, чистые сбережения в 2016 году достигли 27 миллиардов леев. Этот излишек денег, по словам эксперта, пошел на кредитование экономических агентов. Однако в 2021 году было зарегистрировано чистое кредитование населения в размере 2,8 миллиарда леев. "Люди тратили гораздо больше, чем сберегали", – заключил Вячеслав Ионицэ.

https://ru.sputnik.md/20201026/kvartira-kredit-moldova-skolko-stoit-32167526.html

https://ru.sputnik.md/20210706/U-kogo-Moldova-beret-vzaymy-vneshniy-dolg-strany-68-VVP-35383923.html

https://ru.sputnik.md/20211229/srednemesyachnaya-zarplata-2022-god-47630366.html

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кредиты, экономика, банки молдовы