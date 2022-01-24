https://ru.sputnik.md/20220124/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-v-moldove-sneg-i-kholodno-48255155.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове снег и холодно
Самый точный прогноз погоды: в Молдове снег и холодно
Самый точный прогноз погоды в Молдове на 24 и 25 января - Gismeteo
2022-01-24T07:00+0200
2022-01-24T07:00+0200
2022-01-24T10:22+0200
в молдове
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.Переменная облачность, слабый снег. Местами на дорогах гололедица.Ветер северный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью – от –6 до –11.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 января: днем – от –2 до –4 , ночью – от –7 до –9 градусов.Во вторник и среду погода существенно не изменится.Праздники и народные приметыХристиане отмечают 24 января церковный праздник в честь святого Феодосия Великого. В этот день часто наступала оттепель, но крестьяне ей не радовались, поскольку это предвещало позднюю зиму и позднее начало посевных работ.Феодосий Великий родился в Каппадокии, в богатой семье. Но несмотря на это, решил вести подвижнический образ жизни. Покинув родной дом, отправился в Палестину, где поселился в пещере, в которой прожил 30 лет, беспрестанно молясь. Феодосий основал монастырь, у святого было много последователей, к нему приходило множество людей, за знаниями. По преданию, Феодосий творил чудеса и исцелял людей от болезней.
https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html
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в молдове, прогноз погоды, народные приметы
Самый точный прогноз погоды: в Молдове снег и холодно
07:00 24.01.2022 (обновлено: 10:22 24.01.2022)
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 января погода будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления.
Переменная облачность, слабый снег. Местами на дорогах гололедица.
Ветер северный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от -1 до -6 градусов по Цельсию, ночью – от –6 до –11.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 января: днем – от –2 до –4 , ночью – от –7 до –9 градусов.
Во вторник и среду погода существенно не изменится.
Праздники и народные приметы
Христиане отмечают 24 января церковный праздник в честь святого Феодосия Великого. В этот день часто наступала оттепель, но крестьяне ей не радовались, поскольку это предвещало позднюю зиму и позднее начало посевных работ.
Феодосий Великий родился в Каппадокии, в богатой семье. Но несмотря на это, решил вести подвижнический образ жизни. Покинув родной дом, отправился в Палестину, где поселился в пещере, в которой прожил 30 лет, беспрестанно молясь. Феодосий основал монастырь, у святого было много последователей, к нему приходило множество людей, за знаниями. По преданию, Феодосий творил чудеса и исцелял людей от болезней.
Если в этот день тепло – ждите раннюю весну.
Облака идут против ветра – к снегопаду.
Какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.
Если погода была теплой, значит, весна наступит рано.
Теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.
Если утром идет снег, то вечером ударит мороз и холодные дни продлятся долго.