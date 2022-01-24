https://ru.sputnik.md/20220124/sherif-inter-barselona-mirovoy-reyting-klubov-48279164.html

"Шериф" обошел "Интер" и "Барселону" в мировом рейтинге клубов

"Шериф" обошел "Интер" и "Барселону" в мировом рейтинге клубов

Тираспольский футбольный клуб "Шериф" обошел "Барселону" и миланский "Интер" в ежегодном мировом рейтинге клубов.

2022-01-24T18:40+0200

2022-01-24T18:40+0200

2022-01-24T19:13+0200

фк "шериф"

футбол

спорт

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), по итогам 2021 года молдавский клуб поднялся на 214 строчек и занимает 28-е место.Приднестровская команда опережает соперника по групповому ранду Лиги чемпионов – миланский "Интер", который располагается на 29-й строчке. Чуть ниже, на 32 месте, расположилась испанская "Барселона". После успеха в еврокубках "Шериф" набрал 205,5 балла в рейтинге IFFHS.Как сообщается на официальном сайте организации, победителем ежегодного мирового рейтинга стал бразильский клуб "Палмейрас", который выиграл Кубок Либертадорес в 2021 году и набрал наибольшее количество очков в мире (322). Его бразильский соперник "Атлетико Минейро" занял второе место. В тройке лидеров – английский "Манчестер-Сити".Тираспольский клуб впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды.Игроки "Шерифа" проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом 1:3.В 1/16 финала Лиги Европы "Шериф" сыграет с португальским клубом "Брага". В этот турнир тираспольская команда прошла с третьего места группы Лиги чемпионов. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220117/liga-evropy-sherif-poluzaschitnik-48085882.html

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2022

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фк "шериф", футбол, в молдове