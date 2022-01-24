https://ru.sputnik.md/20220124/shkolniki-i-studenty-moldovy-pereshli-na-onlayn-obuchenie--48255469.html
Школьники и студенты Молдовы перешли на онлайн-обучение
Школьники и студенты Молдовы перешли на онлайн-обучение
В Молдове вступили в силу новые ограничения, связаны, с резким ростом числа заражений коронавирусом.
2022-01-24T07:30+0200
2022-01-24T07:30+0200
2022-01-24T10:26+0200
коронавирус
в молдове
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оргеев
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режим чп
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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. С понедельника, 24 января, на онлайн-обучение перешли образовательные учреждения республики.Профессиональные и высшие учебные заведения будут функционировать онлайн до 20 февраля, за исключением Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, который будет работать в смешанном режиме. Научные встречи, конференции, семинары, встречи или другие профессиональные мероприятия тоже будут проводиться онлайн.Внеклассные занятия для учеников начальной школы, а также учащихся 5-8 классов перешли на "удаленку". Очных внеклассных занятий не будет также во внешкольных образовательных и творческих центрах для детей и молодежи.В свете перевода учебных заведений на дистанционное обучение столичная муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила организовать для занимающихся онлайн учеников доставку питания на дом. Эту задачу поручено решить Главному управлению образования Кишинева.Кроме того, решением Комиссии на период жестких ограничительных мер в Кишиневе введено 50% освобождение от установленной платы для коммерческих подразделений в области HoReCa.При этом кишиневская муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение позволить детям с особыми потребностями частично обучаться очно в условиях жестких ограничений, обусловленных режимом ЧП в здравоохранении республики."Особый" взгляд на пандемию и режим ЧП у оргеевской местной Чрезвычайной комиссии и районного совета. Школьники региона будут продолжать занятия сфизическим присутствием в классах. Также в Оргееве разрешено проводить научные встречи, конференции, семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20220122/kishinevskie-shkolniki-na-distantsionke-poluchat-edu-s-dostavkoy-na-dom-48238337.html
https://ru.sputnik.md/20220123/u-orgeeva-svoy-vzglyad-na-pandemiyu-deti---v-klassakh-otdykhayuschie---v-parkakh-48247258.html
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в молдове, кишинев, оргеев, ограничения, режим чп
Школьники и студенты Молдовы перешли на онлайн-обучение
07:30 24.01.2022 (обновлено: 10:26 24.01.2022)
В Молдове вступили в силу новые ограничения, связанные с резким ростом числа заражений коронавирусом.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. С понедельника, 24 января, на онлайн-обучение перешли образовательные учреждения республики.
Профессиональные и высшие учебные заведения будут функционировать онлайн до 20 февраля, за исключением Государственного университета медицины и фармакологии им. Н. Тестемицану, который будет работать в смешанном режиме. Научные встречи, конференции, семинары, встречи или другие профессиональные мероприятия тоже будут проводиться онлайн.
Внеклассные занятия для учеников начальной школы, а также учащихся 5-8 классов перешли на "удаленку". Очных внеклассных занятий не будет также во внешкольных образовательных и творческих центрах для детей и молодежи.
В свете перевода учебных заведений на дистанционное обучение столичная муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья постановила организовать для занимающихся онлайн учеников доставку питания на дом. Эту задачу поручено решить Главному управлению образования Кишинева.
Кроме того, решением Комиссии на период жестких ограничительных мер в Кишиневе введено 50% освобождение от установленной платы для коммерческих подразделений в области HoReCa.
При этом кишиневская муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение позволить детям с особыми потребностями частично обучаться очно в условиях жестких ограничений, обусловленных режимом ЧП в здравоохранении республики.
"Особый" взгляд на пандемию и режим ЧП у оргеевской местной Чрезвычайной комиссии и районного совета. Школьники региона будут продолжать занятия с
физическим присутствием в классах.
Также в Оргееве разрешено проводить научные встречи, конференции, семинары, собрания или другие подобные профессиональные мероприятия с физическим присутствием, соблюдая все действующие меры анти-COVID-19.