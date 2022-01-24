https://ru.sputnik.md/20220124/smertelnaya-avariya-brichanakh-pogromy-v-bryussele-dtp-turtsii-48258574.html

Мир за сутки: смертельная авария в Бричанах, погромы в Брюсселе и ДТП в Турции

Мир за сутки: смертельная авария в Бричанах, погромы в Брюсселе и ДТП в Турции

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2022-01-24T08:55+0200

2022-01-24T08:55+0200

2022-01-24T10:35+0200

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Смертельное ДТП произошло в воскресенье вечером у села Гриманкэуць Бриченского района.Как сообщает полиция, сигнал об аварии поступил около 20.30. Выехав на место, правоохранители установили, что авария произошла из-за того, что 46-летний водитель не справился с управлением на повороте, машина перевернулась.От полученных травм водитель скончался на месте. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.В Брюсселе разгромили штаб-квартиру внешнеполитической службы ЕвросоюзаВ результате прошедших в Брюсселе протестов против антиковидных ограничений была разгромлена штаб-квартира внешнеполитической службы ЕС, передает РИА Новости.Видеокадры из поврежденного здания в своем Twitter опубликовал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он осудил действия манифестантов. "Решительно осуждаю бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе в отношении служебных помещений нашей Европейской внешнеполитической службы", – отметил Боррель.В своей публикации он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов."Насилие, произошедшее сегодня в Брюсселе, а также нападение на наши помещения являются постыдным нарушением всего того, за что мы выступаем как Европейская внешнеполитическая служба и Евросоюз. Мы благодарны федеральной полиции (Бельгии. – Ред.) за неустанную работу и будем продолжать защищать мирные пути свободы выражения мнений", – также отмечается в Twitter.По данным Le Soir со ссылкой на местную полицию, в акции протеста против санитарно-карантинных мер в Брюсселе участвовало порядка 50 тысяч человек, полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водомет.Серьезная авария в Турции: не менее трех погибшихВодитель и два пассажира погибли в результате ДТП с участием автобуса в Турции, передает RT со ссылкой на телеканал NTV.Сообщается, что водитель пассажирского автобуса, направлявшегося в Анталью, не справился с управлением из-за гололеда и скончался на месте. "В результате аварии погибли водитель и два пассажира", — говорится в сообщении телеканала. Еще 18 человек получили различные травмы. Ранее цепное ДТП произошло на трассе между Анкарой и Стамбулом, там столкнулись более 30 автомобилей.В настоящее время Турция находится под действием сильного снегопада, который вызывает перебои в дорожном движении по всей стране. Как информирует Sputnik Турция, Государственная трасса D-100 только утром в понедельник была открыта для движения между Стамбулом и Анкарой.Дорожные службы продолжают расчистку заснеженных и обледенелых шоссе.

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