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Обильный снегопад в Афинах нарушил транспортное сообщение
16:39 24.01.2022 (обновлено: 18:53 24.01.2022)
© REUTERS / LOUIZA VRADIЖенщина с зонтиком проходит мимо зала Заппейон во время сильного снегопада в Афинах, Греция, 24 января 2022 года.
Мощный снежный циклон "Элпис" накрыл не только Афины, но и популярные среди туристов острова Греции.
КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Обильный снегопад вынудил отменить часть рейсов в Международном афинском аэропорту "Элефтериос Венизелос", передает РИА Новости.
Mykonos right now #mykonos pic.twitter.com/Mk9982r0dC— Amanaliens (👽,👽)🐸 (@AmanaliensNFT) January 23, 2022
Сообщается, что отменены в основном внутренние рейсы, в частности, с островов Миконос, Парос, Закинтос, Санторини, а также из Салоников. Из международных отложены рейсы в Рим, Амстердам, Белград, Стамбул, Венецию, Лондон.
Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что из-за непогоды в аэропорт не ходят поезда метро.
Кроме того, нарушено автобусное сообщение между Афинами и аэропортом. В греческой столице не работает 91 автобусный маршрут, не ходят трамваи.
Кроме того, нарушено автобусное сообщение между Афинами и аэропортом. В греческой столице не работает 91 автобусный маршрут, не ходят трамваи.
#Mykonos One of the most popular islands in #Greece covered in snow ❄️ this morning— Cyprus🇨🇾🇪🇺 (@CyprusRT) January 24, 2022
via @@daphnetoli #winterpic.twitter.com/UVdwHIJvdr
На дорогах хаос – снегоуборочная техника не справляется, машины не могут проехать по неочищенным от снега улицам северных и восточных пригородов, в предгорных районах оказались заблокированы машины без цепей противоскольжения. Ряд дорог закрыт для движения.
На Национальной автотрассе Афины – Салоники в районе населенного пункта Трагана, севернее Афин, запрещено движение в обе стороны. На автотрассе "Аттики одос" в районе Паллини на севере Афин стоят десятки машин. Власти отменили плату за проезд, чтобы облегчить передвижение, сообщает телеканал.
Школы и детсады в Греции закрыты на два дня, занятия в понедельник и вторник проводятся дистанционно.
#Mykonos and Naxos today.#Greece pic.twitter.com/2IZWtK0LIQ— Amazing Greece (@Amazing_Greece) January 23, 2022
Руководство греческой полиции обратилось к жителям Аттики и "особенно северных пригородов" Афин, а также всей страны, с призывом из-за экстремальной погоды не выезжать без надобности.
В Греции последние дни установилась холодная погода, ее принес циклон "Элпис" ("Надежда"). На значительной части территории страны температура снизилась до отрицательных значений. В континентальной части Греции температура снизится до –6 градусов, в северо-западных районах до –15, сообщила национальная метеорологическая служба.
В Греции последние дни установилась холодная погода, ее принес циклон "Элпис" ("Надежда"). На значительной части территории страны температура снизилась до отрицательных значений. В континентальной части Греции температура снизится до –6 градусов, в северо-западных районах до –15, сообщила национальная метеорологическая служба.