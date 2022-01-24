https://ru.sputnik.md/20220124/snegopad-afiny-transportnoe-soobschenie-48271760.html

Обильный снегопад в Афинах нарушил транспортное сообщение

Обильный снегопад в Афинах нарушил транспортное сообщение

Мощный снежный циклон "Элпис" накрыл не только Афины, но и популярные среди туристов острова Греции.

2022-01-24T16:39+0200

2022-01-24T16:39+0200

2022-01-24T18:53+0200

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КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Обильный снегопад вынудил отменить часть рейсов в Международном афинском аэропорту "Элефтериос Венизелос", передает РИА Новости.Сообщается, что отменены в основном внутренние рейсы, в частности, с островов Миконос, Парос, Закинтос, Санторини, а также из Салоников. Из международных отложены рейсы в Рим, Амстердам, Белград, Стамбул, Венецию, Лондон.Греческое общественное телевидение ERT сообщило, что из-за непогоды в аэропорт не ходят поезда метро.Кроме того, нарушено автобусное сообщение между Афинами и аэропортом. В греческой столице не работает 91 автобусный маршрут, не ходят трамваи.На дорогах хаос – снегоуборочная техника не справляется, машины не могут проехать по неочищенным от снега улицам северных и восточных пригородов, в предгорных районах оказались заблокированы машины без цепей противоскольжения. Ряд дорог закрыт для движения.На Национальной автотрассе Афины – Салоники в районе населенного пункта Трагана, севернее Афин, запрещено движение в обе стороны. На автотрассе "Аттики одос" в районе Паллини на севере Афин стоят десятки машин. Власти отменили плату за проезд, чтобы облегчить передвижение, сообщает телеканал.Школы и детсады в Греции закрыты на два дня, занятия в понедельник и вторник проводятся дистанционно.Руководство греческой полиции обратилось к жителям Аттики и "особенно северных пригородов" Афин, а также всей страны, с призывом из-за экстремальной погоды не выезжать без надобности.В Греции последние дни установилась холодная погода, ее принес циклон "Элпис" ("Надежда"). На значительной части территории страны температура снизилась до отрицательных значений. В континентальной части Греции температура снизится до –6 градусов, в северо-западных районах до –15, сообщила национальная метеорологическая служба.

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в мире, греция, афины, снегопад