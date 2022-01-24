https://ru.sputnik.md/20220124/spynu-alternativa-gazprom-moldova-48284704.html

Спыну: альтернативы поставкам от "Газпрома" у Молдовы нет

Спыну: альтернативы поставкам от "Газпрома" у Молдовы нет

Вице-премьер Молдовы признает, что альтернативы поставкам газа из России нет

2022-01-24T22:49+0200

2022-01-24T22:49+0200

2022-01-24T22:49+0200

экономика

газпром

газ

в молдове

молдова

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 24 янв — Sputnik. Вице-премьер Андрей Спыну заявил, что "Газпром" остается единственным поставщиком газа, который может обеспечить потребности Молдовы в топливе."Давайте будем честны, у нас нет выбора сейчас, — сказал Спыну, в телеэфире, отвечая на вопрос ведущей. — Я слышал спекуляции: почему мы не берем в Румынии, почему не берем у Украины. И у меня есть вопрос — вы думаете, что Румыния поставит сто миллионов кубометров <газа> за рубеж?" — сказал он.Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, "Газпром" отказался предоставить по запросу правительства Молдовы отсрочку по авансовому платежу за январь, вице-премьер подчеркнул, что отношения с "Газпромом" — исключительно коммерческие."Будем корректны, не помню, что кто-то сказал, что мы заключили контракт с партнером, к которому имеем полное доверие, — сказал он.Спыну подтвердил, что считает хорошим для Молдовы контракт, заключенный с "Газпромом". "Я сказал, что мы подписали контракт по хорошей формуле на тот период, это правда", — заметил он.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220121/moldovagaz-nare-povysit-tarif-prirodnyy-gaz-48208770.html

https://ru.sputnik.md/20220120/politolog-po-teme-gaza-moldova-dolzhna-pervoy-sdelat-shag-navstrechu-moskve-48190221.html

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